Daspo di 5 anni per tre tifosi della Reggina

25 Lug 2026 - 13:09
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La Questura di Reggio Calabria ha emesso tre provvedimenti di Daspo "fuori contesto" nei confronti di altrettanti tifosi della Reggina appartenenti al tifo organizzato amaranto. Per ciascuno è stato disposto il divieto di accesso alle manifestazioni sportive per cinque anni, con l'obbligo di presentazione in Questura durante lo svolgimento degli eventi, misura convalidata dall'autorità giudiziaria competente. I provvedimenti arrivano nell'ambito dell'attività di prevenzione contro le violenze legate alle competizioni sportive. I tre destinatari, nel maggio scorso, avevano ricevuto dalla Digos un avviso di conclusione delle indagini preliminari e un'informazione di garanzia emessi dalla Procura della Repubblica - Direzione distrettuale antimafia di Reggio Calabria. I soggetti risultano indagati, allo stato degli atti e in attesa di ulteriori valutazioni nel merito, per associazione per delinquere ed estorsione aggravata dal metodo mafioso ai danni della precedente dirigenza della A.S. Reggina 1914, con l'aggravante di condotte commesse in occasione o a causa di manifestazioni sportive. 

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