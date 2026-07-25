Scherma, ai Mondiali Macchi e Rizzi due medaglie azzurre sicure

25 Lug 2026 - 13:07
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L'Italia è certa di conquistare almeno due medaglie nella giornata inaugurale dei Mondiali di scherma di Hong Kong grazie a Filippo Macchi nel fioretto maschile e Giulia Rizzi nella spada femminile, entrambi approdati alle semifinali e già sicuri del podio. Macchi firma l'impresa di giornata battendo nei quarti il russo Kirill Borodachev con una straordinaria rimonta: sotto 14-12, il pisano piazza tre stoccate consecutive e chiude 15-14. Per il toscano, alla prima medaglia individuale iridata in carriera, la semifinale sarà contro il giapponese Kazuki Iimura, che ha eliminato l'altro azzurro Tommaso Marini per 15-11. Nell'altra parte del tabellone si sfideranno l'ungherese Daniel Dosa e il ceco Alexander Choupenitch. Percorso convincente anche per Giulia Rizzi, che nei quarti domina il derby azzurro contro la numero uno del ranking mondiale Alberta Santuccio con il punteggio di 15-7. La spadista friulana, anche lei alla prima medaglia individuale ai Mondiali, affronterà in semifinale la polacca Barbara Brych. L'altra sfida metterà di fronte la coreana Sera Song e la cinese Tan Junyao. Nel cammino verso le semifinali, Macchi aveva superato il sudcoreano Kim Tae Hwan (15-13), il giapponese Toshiya Sato (15-10) e il sudcoreano Im Cheolwoo (15-12). Si sono invece fermati Tommaso Marini, sconfitto nei quarti da Iimura dopo aver eliminato negli ottavi Guillaume Bianchi nel derby italiano, e Tommaso Martini, uscito al primo turno. Nella spada femminile è stata eliminata all'esordio Rossella Fiamingo, battuta 15-14 dalla giapponese Tamaki Terayama. Santuccio aveva raggiunto i quarti dopo aver superato la rumena Emma Mihalache, la polacca Magdalena Pawlowska e la canadese Ruien Xiao, mentre Rizzi aveva eliminato l'indiana Prachi Lohan, la svizzera Aurora Favre e la cinese Yu Sihan.

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