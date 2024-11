Tennis, Wta Finals: Paolini-Errani vincono al debutto nel doppio

Debutto con vittoria per la coppia formata da Jasmine Paolini e Sara Errani nel tabellone dedicato al doppio femminile alle Wta Finals di Riyadh, dove le due italiane riescono a superare Caroline Dolehide e Desirae Krawczyk nel remake della semifinale degli Internazionali d’Italia giocato quest’anno a Roma. Come già avvenuto in quell’occasione, a sorridere sono ancora le azzurre: 1-6, 6-1, 10-4 il risultato in Arabia Saudita, dove l’incontro si decide al super tie-break. Paolini ed Errani vivono un primo set da incubo, riuscendo a tenere il servizio solo nel loro primo turno in battuta: in tutti gli altri game a vincere sono sempre le statunitensi, brave a strappare tre break e a chiudere con un nettissimo 6-1 dopo soli ventun minuti di gioco. Dolehide sembra micidiale in battuta, dove lascia davvero pochissimi punti alle avversarie.