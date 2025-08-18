Sinner ko e costretto al ritiro a Cincinnati: "Sto male da ieri, speravo di recuperare. Dispiace deludervi"

Poi i ringraziamenti: "Un grazie al mio team per spingermi e comprendermi ogni giorno. Grazie per il sostegno e per aver capito la situazione. Mi dispiace deludervi, ma a volte capitano queste situazioni e bisogna saperle accettare. È stato uno dei tornei più caldi che io abbia mai giocato. Grazie per il sostegno e alle persone che sono venute. Un grazie anche agli arbitri e alle persone che lavorano dietro le quinte. Ci rivediamo l'anno prossimo... sperando di essere in una condizione migliore".