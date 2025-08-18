Logo SportMediaset
In evidenza
Mondiale per Club 2025Caso scommesseInchiesta CurveNapoli Scudetto 2025

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Tennis
le parole

Sinner ko e costretto al ritiro a Cincinnati: "Sto male da ieri, speravo di recuperare. Dispiace deludervi"

Sinner si arrende a un problema di salute in finale, l'azzurro ammette: "Sono peggiorato nel corso della notte"

18 Ago 2025 - 22:21
1 di 8
© x
© x
© x

© x

© x

"Ciao a tutti. Di solito parto parlando dell'avversario, ma oggi è giusto partire con il pubblico. Da ieri non mi sentivo bene. Speravo di migliorare nel corso della notte, ma invece sono peggiorato". Inizia così il discorso di Jannik Sinner da sconfitto e ritirato a Cincinnati, col forfait dato nel corso del primo set sul 5-0 per Alcaraz. Un ritiro che fa male al numero 1 al mondo, profondamente dispiaciuto per aver giocato solo 20'.

Sinner, spiegando i suoi problemi, ha ammesso: "Mi dispiace tanto perché molti di voi il lunedì lavorano o hanno altro da fare e invece sono venuti qui".

Leggi anche

Sinner sta male e si arrende dopo 20', Alcaraz campione

"Ovviamente, congratulazioni ad Alcaraz. Non è il modo in cui avresti voluto vincere, ma stai giocando una stagione pazzesca, ti auguro il meglio per gli Us Open e il resto della tua annata" le parole dl numero uno.

Poi i ringraziamenti: "Un grazie al mio team per spingermi e comprendermi ogni giorno. Grazie per il sostegno e per aver capito la situazione. Mi dispiace deludervi, ma a volte capitano queste situazioni e bisogna saperle accettare. È stato uno dei tornei più caldi che io abbia mai giocato. Grazie per il sostegno e alle persone che sono venute. Un grazie anche agli arbitri e alle persone che lavorano dietro le quinte. Ci rivediamo l'anno prossimo... sperando di essere in una condizione migliore".

sinner

Commenti (0)

Disclaimer
Inizia la discussione
0/300 caratteri

Ultimi video

02:29
DICH PAOLINI DA WIMBLEDON DICH

Paolini: "Wimbledon per me speciale"

05:00
DICH BINAGHI SU ATP FINALS 17/7 DICH

Binaghi: "Difficile pensare di poter fare meglio le Finals di Torino. Abbiamo vinto tutto, ma non mollo"

02:01
DICH JANNIK SINNER POST WIMBLEDON 13/7 DICH

Sinner: "Che emozione vedere i miei genitori e il mio team sul centrale"

01:24
DICH SANTOPADRE SU SINNER DICH

Santopadre: "Ha saputo reagire alla sconfitta di Parigi mentalmente e tatticamente"

01:04
DICH LORENZI SU SINNER DICH

Paolo Lorenzi: "L'inizio del secondo set è stata la chiave della partita per Sinner"

00:26
DICH CANE' SU SINNER 13/7 DICH

Canè: "Alla grande, cancellate le paure del Roland Garros"

01:55
DICH VAGNOZZI SU SINNER 13/7 DICH

Vagnozzi: "Serata speciale, è la prima volta che ho pianto nel box..."

01:11
DICH BINAGHI SU POLEMICHE 13/7 DICH

Binaghi: "Successo da gestire, se ci lasciano lavorare. Non tutti intorno sono contenti, ci sono invidie"

01:20
DICH BINAGHI SU TENNISTI ITALIANI 13/7 DICH

Binaghi: "Un grazie a Fognini, ora dobbiamo recuperare al più presto Berrettini"

00:59
DICH COBOLLI SU SINNER DICH

Cobolli su Sinner: "Orgogliosi di quello che sta facendo, è stato grande"

02:32
DICH BINAGHI SU SINNER 13/7 DICH

Binaghi su Sinner: "Coronamento di un ciclo, siamo in un'altra dimensione"

02:32
OTO SONEGO A WIMBLEDON 29/6 DICH

Sonego: "Qui ho bellissimi ricordi, arrivo carico e motivato"

04:00
DICH BERRETTINI DA WIMBLEDON 29/6 DICH

Berrettini: "Wimbledon speciale, quando sto bene posso combattere con tutti"

00:53
DICH BRONZETTI DA WIMBLEDON DICH

Bronzetti: "Vorrei vincere almeno un match"

04:12
DICH COBOLLI DA WIMBLEDON DICH

Cobolli su Wimbledon: "Con le scarpette da calcio sarei nella top 5"

02:29
DICH PAOLINI DA WIMBLEDON DICH

Paolini: "Wimbledon per me speciale"

I più visti di Tennis

Sinner, compleanno da sogno: batte Atmane e si regala la finale di Cincinnati (e una carta Pokemon)

Alcaraz non sbaglia: elimina Zverev e raggiunge Sinner in finale

Paolini, che colpo a Cincinnati! Battuta Gauff in rimonta, ora c'è Kudermetova in semifinale

Sinner-Alcaraz, ancora voi: a Cincinnati la finale dei sogni

Alcaraz fatica, ma alla fine piega Rublev: si avvicina la rivincita con Sinner

Paolini soffre ma è in finale a Cincinnati, sfiderà la Swiatek

Notizie del giorno
Vedi tutti
22:22
Sinner sta male e si arrende dopo 20', Alcaraz campione
22:15
Sinner allo staff: "Sto troppo male". Alcaraz lo abbraccia, Jannik sconsolato FOTO
22:22
Alcaraz consola Sinner: "Non volevo vincere così, tornerai più forte"
De Paoli: "Siamo ripartiti da zero, ci sentiamo in debito con i tifosi"
22:09
De Paoli: "Siamo ripartiti da zero, ci sentiamo in debito con i tifosi"
22:04
Como, saltato l'affare Azon con l'Ipswich Town