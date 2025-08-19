Sinner, allarme numero 1: vincere agli Us Open per non rischiare il sorpasso di Alcaraz

Tra punti da difendere (per Sinner) e ricchi bonus in arrivo (per Alcaraz) Jannik sarà quindi costretto e vincere il torneo per non correre alcun rischio. In caso di finale Sinner-Alcaraz e vittoria di Carlos, infatti, a quel punto avverrebbe il sorpasso. Ma non solo, anche in caso di raggiungimento dello stesso risultato da parte di entrambi (ad esempio, tutti e due fuori ai quarti o alle semifinali) a quel punto sarebbe sempre sorpasso. Situazione molto delicata che aumenta la pressione su Sinner: per stare tranquilli, si può solo vincere.