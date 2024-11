Tennis, Wta Finals: esordio vincente per Paolini, Rybakina battuta 2-0

Buona la prima per Jasmine Paolini, vincente 7-6(5), 6-4 su Elena Rybakina all’esordio alle Wta Finals di Riyadh. Dopo aver scavalcato proprio la kazaka nel ranking a inizio settimana ed essersi conquistata la posizione di numero 4 al Mondo, eguagliando così quanto fatto in passato da Francesca Schiavone, la tennista di Castelnuovo di Garfagnana si prende anche la conferma del campo: Paolini sfrutta al meglio il primo turno del round robin, collezionando la prima vittoria nel gruppo purple. Un ottimo segnale per l’azzurra, tornata in campo per la prima volta dopo i quarti di finale giocati a Wuhan. Nell’ultimo periodo la toscana si era infatti fermata per un piccolo fastidio al piede sinistro, mentre Rybakina era reduce da due mesi d’assenza: la n.5 del circuito Wta non ha più giocato dopo gli Us Open. Rispettivi acciacchi a parte, il match racconta subito di una Rybakina aggressiva in battuta, con Paolini brava però a rispondere presente nei momenti chiave. L’azzurra riesce ad annullare una palla break nel quinto game, per poi togliere il servizio all’avversaria in quello successivo: Paolini sale così sul 4-2, ma poi subisce il controbreak del 4-3. L’equilibrio regge fino al 6-6, forzando il set al tie-break: qui a vincere 7-5 è la toscana, su un dritto fuori misura della kazaka. Nel secondo set il break decisivo arriva invece sul 3-3, con Paolini che passa avanti e poi forza la mano: l’azzurra chiude quindi al primo match point, vincendo 6-4. Inserita in un girone che vede la presenza anche della n.1 al Mondo Aryna Sabalenka e di Qinwen Zheng (n.7), Paolini tornerà in campo domani pomeriggio per l’esordio nel doppio con Sara Errani: Caroline Dolehide e Desirae Krawczyk le avversarie.