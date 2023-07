Tennis, Wimbledon: il coprifuoco ferma Djokovic e Hurkacz, Rublev e Świątek ai quarti

WIMBLEDON

Interruzione al termine del secondo set per Nole, che conduceva 7-6, 7-6. Il numero sette al mondo elimina Bublik al quinto set, Safiullin sconfigge Shapovalov

© Getty Images La prima parte degli ottavi di finale del torneo di Wimbledon si chiude col rinvio di Djokovic-Hurkacz, con Nole avanti di due set (doppio 7-6). Da questa sfida uscirà l’avversario di Rublev, vittorioso contro Bublik al quinto parziale con il risultato di 7-5, 6-3, 6-7 (6-8), 6-7 (5-7), 6-4. Avanza anche Safiullin, che elimina Shapovalov (26) col punteggio di 3-6, 6-3, 6-1, 6-3. Nel tabellone femminile si qualificano Pegula e Świątek.

TABELLONE MASCHILE

La parte bassa del tabellone di Wimbledon 2023 è la protagonista delle sfide valide per gli ottavi di finale della manifestazione. Djokovic-Hurkacz viene sospesa, a causa del coprifuoco, sul risultato di 7-6 (8-6), 7-6 (8-6): si parte con percentuali molto alte al servizio da ambo le parti, che culminano nei due tie break vinti dal serbo. Domani quindi si scoprirà l’avversario ai quarti di Rublev, che elimina Bublik: 7-5, 6-3, 6-7 (6-8), 6-7 (5-7), 6-4 il punteggio del match, contraddistinto da un avvio equilibrato, finché il russo coglie la prima palla break disponibile per fare 7-5. Vantaggio consolidato con il 6-3 del secondo set, ma due parziali in fotocopia riportano il kazako in partita: è 8-6 e 7-5 nei due spareggi che significano quinto set. Il 6-4 finale consegna a Rublev l’accesso alla top eight. Sinner-Safiullin è invece l’altro quarto della parte bassa del tabellone: il russo regola Shapovalov con il risultato di 3-6, 6-3, 6-1, 6-3. Dopo il primo parziale che sembra indirizzare la partita, il classe 1997 ribalta l’inerzia grazie al secondo set, dopodiché il canadese cala e Roman ne approfitta. Nell’incontro da recuperare, Dimitrov regola in tre set Tiafoe e si prepara a sfidare Rune nella sfida di domani, valida per gli ottavi di finale del torneo.

TABELLONE FEMMINILE

Vondrousova supera Bouzkova e si porta ai quarti di finale sull'erba inglese: il derby ceco si apre con un grande avvio di Marie (6-2 al primo parziale), ma la reazione di Marketa vale il 6-4, con il 6-4 finale determinato dal turno di servizio perso a 0 da Bouzkova, che consegna il match alla sfidante, prossima all'incontro con Pegula, che vince 6-1, 6-3 con Tsurenko al termine di una partita dominata (tranne per un calo negli ultimi due parziali). La statunitense fornisce una prestazione solida e si conferma una candidata seria alla corsa al titolo, in un'autentica giornata perfetta che la vede vincere anche nel doppio (giocato con Coco Gauff). La parte alta del tabellone si completa con Swiatek e Svitolina, vincenti contro Bencic ed Azarenka. La polacca perde il primo set al tie break (4-7), annulla un match point alla svizzera e poi ribalta l’esito della partita per 7-6 (7-2), 6-3. L’ucraina invece ha la meglio dopo una bellissima sfida con la bielorussa, terminata con il punteggio di 2-6, 6-4, 7-6 (11-9) dopo due ore e quarantasei minuti. Nell’incontro da recuperare dallo scorso turno, Andreeva batte Potapova e domani troverà Keys agli ottavi.



