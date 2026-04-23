Ripescaggio Italia ai Mondiali, trapela la posizione della Fifa

23 Apr 2026 - 10:48

Nessun commento ufficiale, fa sapere la Fifa, sarà rilasciato sulla richiesta di Paolo Zampolli, inviato speciale del presidente Usa, Donald Trump, di riammettere l'Italia al Mondiale 2026 escludendo l'Iran. In ambienti di Zurigo, però, si ricorda che Zampolli fece gia' analoga richiesta per la nazionale azzurra nel 2022, con una lettera nella quale chiedeva a Infantino di escludere l'Iran e di far partecipare l'Italia, che anche in quella occasione non si era qualificata e non partecipò. Piu' volte, è inoltre la considerazione degli stessi ambienti, Infantino ha ribadito la certezza della partecipazione dell'Iran al prossimo Mondiale, l'ultima volta il 15 aprile, e a marzo scorso ha fatto visita alla nazionale di Teheran ad Antalya sottolineando che la squadra ha guadagnato sul campo la qualificazione e ribadendo il supporto Fifa alla sua presenza negli Stati Uniti.

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