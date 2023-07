Tennis, Wimbledon: Sinner vince la battaglia con Galan e vola ai quarti

WIMBLEDON

Jannik fatica nel primo set e nelle prime fasi del secondo, ma riesce a vincere la resistenza del colombiano, sconfitto col punteggio di 7-6, 6-4, 6-3. Ora Safiullin

Wimbledon: Sinner vola di nuovo ai quarti

































Jannik Sinner vola ai quarti di Wimbledon dopo la dura battaglia col colombiano Daniel Elahi Galan, capace di metterlo ampiamente in difficoltà nei primi due set. Il sudamericano lavora bene al servizio, mentre Jannik è contratto, prima di ritrovarsi al momento giusto e vincere 7-6, 6-4, 6-3 dopo 2h37' di gioco. Nel prossimo turno l'altoatesino (testa di serie numero 8) troverà il russo Safiullin, che ha sconfitto Shapovalov (26).

Prosegue la marcia di Jannik Sinner nel tabellone di Wimbledon, che vede l'azzurro avanzare fino ai quarti di finale eliminando il colombiano Daniel Elahi Galan, numero 85 al mondo, col punteggio di 7-6, 6-4, 6-3 in 2h37' di gioco. Il primo parziale è durissimo per Jannik, che viene messo in difficoltà dal servizio del colombiano e ricade nei vecchi errori. Galan vola sul 2-1 e sfiora il break, vedendosi annullare due palle per l'allungo. L'equilibrio prosegue, a suon di risposte e controrisposte, fino al 6-6 che vale il tiebreak: Sinner è bravo a volare sul 6-3, vedendosi annullare la prima palla per il set e vincendolo col punteggio di 7-4 per chiudere il parziale dopo 58' di gioco.

Nel secondo set lo scatto è di Galan, con Sinner che scivola in svantaggio per 2-0, dopo cinque palle break non sfruttate dall'azzurro. Jannik reagisce e rimonta fino al 4-4 con grande grinta e personalità, prima dello scatto decisivo che vale il successo per 6-4. Nel terzo parziale domina l'altoatesino, capace di portarsi subito sul 3-0 e resistere ai tentativi di rientro dell'avversario. Galan cede col passare degli scambi, ma lotta fino a portarsi sul 5-3 annullando due match point. Nulla da fare però nel game seguente, che sancisce il 6-3 di Jannik Sinner e la vittoria in tre set e 2h37' di gioco.

Ottima reazione dell'altoatesino, che arriva ai quarti di finale dopo aver passato poco più di otto ore e mezza in campo nei quattro turni disputati sin qui. Sfiderà il russo Roman Safiullin, che ha sconfitto in quattro set Shapovalov (26) col punteggio di 3-6, 6-3, 6-1, 6-3. Tra i due un solo precedente, con la vittoria di Jannik nell'Atp Cup dell'anno scorso (7-6, 6-3).

SINNER: "MOLTO FELICE, NON MI SENTIVO BENE"

"Sono molto contento, oggi è stata una giornata dura. Non mi sentivo tanto bene sul campo, ciononostante ho lottato su ogni palla". Queste le parole dell'azzurro al termine del match contro Daniel Galan. "Lui è un ottimo servitore, io ho fatto di tutto per vincere i punti importanti, grazie al pubblico che mi ha sostenuto - ha aggiunto - Il mio nervosismo? Sono piuttosto calmo, ma oggi ci sono state chiamate non buone per me. Ho cercato comunque di rimanere lì con la testa, giocare a tennis è divertente ma a volte capita a noi giocatori di essere un po' frustrati". Ai quarti Sinner affronterà il numero 92 al mondo Safiullin. "E' una sfida durissima - ha concluso - Chiunque arrivi ai quarti è un giocatore pericoloso, ci ho giocato in Atp Cup un paio di anni fa, è stata una partita dura. Vedremo, è un problema che rimanderò a dopodomani".