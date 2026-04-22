Tennis, ATP Madrid: Berrettini fuori al primo turno
L'azzurro cede al croato all'esordio per 6-3, 6-4. Fuori anche Bellucci e Cocciaretto
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È già finita l'avventura di Matteo Berrettini sulla terra rossa del Masters 1000 di Madrid. Nel primo turno l'azzurro, finalista nel 2021, si è arreso al lucky loser Dino Prizmic, numero 87 del ranking ATP. Il croato si è imposto in due set con il punteggio di 6-3, 6-4 in un'ora e 38' di gioco. Nel secondo turno Prizmic affronterà Ben Shelton. Subito fuori anche Mattia Bellucci. Il n. 78 del mondo è stato battuto 6-2, 6-4 dal bosniaco Damir Dzumhur, numero 84 della classifica mondiale. In campo femminile anche Elisabetta Cocciaretto esce di scena. La 25enne di Fermo, n.41 della classifica mondiale, è stata superata per 6-3 6-2 dalla statunitense Alycia Parks, n.84 del ranking, proveniente dalle qualificazioni.
Una prestazione opaca quells di Berrettini, segnata da troppi errori e da una difficoltà evidente nel trovare ritmo e continuità. Fin dai primi game l'azzurro numero 92 del ranking ATP, ha mostrato problemi al servizio e poca incisività negli scambi, finendo per inseguire un avversario solido e ordinato. Il primo set si è indirizzato rapidamente a favore del croato dopo il break nel sesto gioco, con Berrettini incapace di reagire con efficacia. Nel secondo parziale la partita ha provato a riaprirsi, ma senza mai davvero cambiare inerzia. Berrettini ha avuto qualche occasione in risposta, senza però sfruttarle, mentre Prizmic ha continuato a mantenere alta l'intensità nei propri turni di battuta. Anche quando il match ha offerto spiragli, il romano non è riuscito a dare continuità, tra errori gratuiti e scelte poco efficaci nei momenti chiave.