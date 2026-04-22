Tennis, ATP Madrid: Berrettini fuori al primo turno

Una prestazione opaca quells di Berrettini, segnata da troppi errori e da una difficoltà evidente nel trovare ritmo e continuità. Fin dai primi game l'azzurro numero 92 del ranking ATP, ha mostrato problemi al servizio e poca incisività negli scambi, finendo per inseguire un avversario solido e ordinato. Il primo set si è indirizzato rapidamente a favore del croato dopo il break nel sesto gioco, con Berrettini incapace di reagire con efficacia. Nel secondo parziale la partita ha provato a riaprirsi, ma senza mai davvero cambiare inerzia. Berrettini ha avuto qualche occasione in risposta, senza però sfruttarle, mentre Prizmic ha continuato a mantenere alta l'intensità nei propri turni di battuta. Anche quando il match ha offerto spiragli, il romano non è riuscito a dare continuità, tra errori gratuiti e scelte poco efficaci nei momenti chiave.