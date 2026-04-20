TENNIS

Sinner, a Madrid basterà la semifinale per restare numero 1 fino a Parigi

Pubblicato il nuovo ranking Atp: Cobolli sale al 13° posto, tre italiani nella Top 15 con Musetti

20 Apr 2026 - 10:38
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Alla luce del ranking Atp pubblicato oggi, la presenza di Jannik Sinner alla Caja Magica di Madrid può indirizzare il duello con Carlos Alcaraz per il posto di numero 1 del mondo per tutta la durata della stagione sulla terra battuta. Il numero 1 azzurro ha 390 punti di vantaggio su Carlos Alcaraz, che non sarà di scena a Madrid. Sinner, che inizia oggi la sua 68ma settimana da numero 1 del mondo, a Madrid si gioca una chance di grande prestigio per allungare la sua permanenza in vetta alla classifica. L'altoatesino, infatti, non ha giocato a Madrid l'anno scorso ed è arrivato in finale agli Internazionali BNL d'Italia, per cui perderà 650 punti il 18 maggio. Alcaraz, che ha vinto il titolo al Foro, a quella data potrà al massimo mantenere gli attuali 12.960 punti. Sinner, invece, arrivando in semifinale alla Caja Magica si garantirà la matematica certezza di restare numero 1 del mondo anche dopo gli Internazionali BNL d'Italia e di conseguenza fino a domenica 7 giugno, il giorno della finale del Roland Garros.

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Raggiungerebbe così le 74 settimane in carriera da numero 1, superando Stefan Edberg all'undicesimo posto nella classifica all-time dei giocatori che hanno trascorso più tempo in vetta da quando è stato introdotto il ranking ATP computerizzato, nel 1973. Quella appena trascorsa è stata la settimana di Flavio Cobolli, che ha raggiunto a Monaco di Baviera la sua quinta finale in carriera. Pur sconfitto da Ben Shelton, grazie a questo risultato ha guadagnato tre posizioni in classifica e ha eguagliato il suo best ranking di n.13 del mondo. Così oggi l'Italia è l'unica nazione con tre giocatori tra i primi 15 nel ranking ATP anche grazie alla nona piazza di Lorenzo Musetti.

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Dando uno sguardo complessivo alla Top 100, festeggia in particolar modo la Spagna. Il 19enne Rafael Jodar, semifinalista all'ATP 500 di Barcellona, entra tra i primi 50 del mondo (n. 42, +13) mentre il ventenne Martin Landaluce, nonostante la sconfitta all'esordio a Barcellona contro Lorenzo Musetti, diventa il 79mo spagnolo in Top 100 (n. 99, +2). Raggiungono il nuovo best ranking anche il francese Corentin Moutet (n. 30, +1), gli statunitensi Ethan Quinn (48, +2) e Patrick Kypson (90, +6), il peruviano Ignacio Buse (58, +2), gli argentini Roman Andres Burruchaga (59, +2) e Juan Manuel Cerundolo (67, +2), il belga Alexander Blockx (69, +3).

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