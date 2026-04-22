TENNIS

Tennis, l'annuncio a sorpresa di Camila Giorgi: "Nel 2027 torno in campo'

Ex numero 26 del mondo, si era ritirata a maggio 2024

22 Apr 2026 - 13:36
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"Nel 2027 tornerò in campo". Lo ha annunciato a sorpresa Camila Giorgi attraverso una story sul suo profilo Instagram, in cui ha risposto a una serie di domande dei suoi tifosi, parlando dell'intenzione di riprendere con il tennis: si era ritirata nel maggio del 2024. La Giorgi, che è incinta, aveva parlato di un possibile ritorno in campo anche nella recente intervista a Verissimo, a metà marzo. "Per un ritorno in campo dico mai dire mai. Il tennis mi manca. Con Andreas giochiamo spesso" diceva, parlando del marito, l'ex tennista e coach argentino Andrea Pasutti: i due aspettano un bambino, un maschietto, che dovrebbe nascere a settembre. Ex numero 26 del mondo, Giorgi ha vinto quattro titoli. Il più prestigioso resta il WTA 1000 di Montreal nel 2021: in quell'occasione ha superato giocatrici del calibro di Elise Mertens, Petra Kvitova, Coco Gauff, Jessica Pegula e, in finale, Karolina Pliskova. Ha trionfato anche a 's-Hertogenbosch 2015 (in finale sulla svizzera Belinda Bencic), a Linz nel 2018 (battendo Ekaterina Alexandrova) e a Merida nel 2023 (in finale sulla svedese Rebecca Peterson). Ha raggiunto anche 6 finali: a Katowic e Linz nel 2014, ancora a Katowice nel 2015 e 2016, a Washington e Bronx nel 2019.

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