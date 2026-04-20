Alcaraz, spunta il tutore al polso. Feliciano Lopez "Quasi impossibile vederlo a Roma, spero Parigi"

Poi Feliciano prova a ipotizzare una possibile data di rientro: "Il polso ha molti piccoli ossi e tendini, spero davvero che non ci sia una rottura. Penso che sia quasi impossibile che possa giocare a Roma, speriamo riesca a recuperare per Parigi. Spero che possa recuperare il prima possibile, perché per lui è un momento importante della stagione. È vero che Carlos può vincere in tutte le superfici ma ci sono circa 4.000 punti in gioco e il prestigio di tre grandi tornei. Madrid no, Roma sembra quasi impossibile… Spero almeno per Parigi. Spero…”