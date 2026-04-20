Sinner: "Parigi appuntamento più importante, spero che Alcaraz torni presto"

Il numero uno del mondo ne ha parlato ai microfoni di Sky al momento del suo arrivo all'evento: "Sono molto contento di essere qui e incredibilmente orgoglioso del mio 2025 per il lavoro che il mio team e io abbiamo svolto. Essere qui è un momento quasi unico, per essere nominato devi fare una stagione incredibile. Voglio godermi questo momento e questa serata perché nel tennis non ci si ferma mai, ma a volte fa bene farlo. Djokovic? Sicuramente sarà in una vesta diversa ma lui è l’host perfetto, uno degli sportivi migliori della storia".