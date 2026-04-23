Mondiali 2026, l'Italia può davvero venire ripescata? Cosa dice il regolamento Fifa e le speranze azzurre

L'orientamento che trapela da fonti vicine a Infantino, però, vuole che sia premiato il merito sportivo e dunque, nel caso l'Iran non partecipi al Mondiale, sarebbe più probabile il ripescaggio di una nazionale asiatica tra quelle eliminate ai playoff, in particolare gli Emirati Arabi Uniti. Nessun commento ufficiale sarà invece rilasciato dalla Fifa in merito alla richiesta di Paolo Zampolli. In ambienti di Zurigo, però, si ricorda che Zampolli fece già analoga richiesta per la Nazionale azzurra nel 2022 e anche in quella occasione non partecipò. Più volte, è inoltre la considerazione degli stessi ambienti, Infantino ha ribadito la certezza della partecipazione dell'Iran al prossimo Mondiale, l'ultima volta il 15 aprile, e a marzo scorso ha fatto visita alla nazionale di Teheran ad Antalya sottolineando che la squadra ha guadagnato sul campo la qualificazione e ribadendo il supporto Fifa alla sua presenza negli Stati Uniti.