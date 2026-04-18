TENNIS

Alcaraz, l'infortunio preoccupa. Dalla Spagna: "Può saltare Roma e Roland Garros"

Preoccupazione per Carlitos: nessuno conosce i tempi di recupero per il problema al polso che l'ha costretto al ritiro a Barcellona e al forfati a Madrid

18 Apr 2026 - 19:22
videovideo

Le condizioni di Carlos Alcaraz tengono in apprensione gli appassionati di tennis tutto il mondo. In particolare in Spagna, dove il mistero sull'infortunio del murciano ha fatto scattare l'allarme: nessuno sa quando il numero due al mondo potrebbe tornare in campo. Ansia dovuta anche dalle parole dello spagnolo: "L'infortunio è più grave di quanto ci aspettassimo, devo ascoltare il mio corpo per evitare ripercussioni future". E allora dopo i forfait di Barcellona e Madrid, anche la partecipazione agli Internazionali di Roma e al Roland Garros adesso è in dubbio. 

Leggi anche

Alcaraz, che guaio: ritiro da Barcellona per un problema al polso. Sinner rimane numero uno

"Bisognerà vedere se l'infortunio è tanto grave da compromettere il suo programma, o se, al contrario, potrà comunque recarsi a Roma questa volta prima di affrontare l'obiettivo principale del Roland Garros”, scrive Sport.es. Una linea condivisa anche da As: “Non si sa ancora per quanto tempo il sette volte campione Slam dovrà rimanere lontano dai campi, e la situazione è delicata anche per via della sua posizione nella classifica mondiale”.

Leggi anche

Alcaraz salta anche Madrid per infortunio: le conseguenze sul ranking Atp per Sinner

Un problema per la classifica di Carlitos. Lo spagnolo infatti dovrà difendere 3000 punti nelle prossime settimane, frutto dei successi del 2025 sia nella capitale italiana che in quella francese. Se Alcaraz davvero dovesse mancare anche i prossimi due tornei sul rosso, Sinner avrebbe strada spianata per scavarsi un buon margine e blindare il primo posto nel ranking Atp anche in vista di Wimbledon e dello swing estivo sul cemento americano dove l'azzurro avrà parecchi punti da confermare. 

Brooks Nader dimentica Alcaraz: ecco la sua nuova fiamma

1 di 55
© instagram | Brooks Nader
© instagram | Brooks Nader
© instagram | Brooks Nader

© instagram | Brooks Nader

© instagram | Brooks Nader

carlos alcaraz
jannik sinner
internazionali roma
infortunio al polso
roland garross
madrid
barcellona

Ultimi video

01:31
Berrettini lotta e vince

Berrettini lotta e vince

01:31
DICH MUSETTI 14/4 DICH

Musetti: "Vittoria per ritrovare fiducia"

01:47
MCH MUSETTI BATTE LANDALUCE AL TORNEO DI BARCELLONA MCH

Musetti parte bene a Barcellona: battuto Landaluce

01:15
DICH BINAGHI SU ATP MEDIASET PER SITO 14/4 DICH

Binaghi e le Atp Finals su Mediaset: "Un orgoglio per tutto il tennis italiano"

02:29
Esclusiva Binaghi

Binaghi: "Il tennis in chiaro su Mediaset la notizia più bella che c’è"

02:05
DICH BINAGHI SU SINNER PER SITO 14/4 OK

Il presidente della Federazione Binaghi: "Vi svelo i segreti di Sinner"

00:18
DICH SINNER IN FINALE 11/4 DICH

Sinner: "Una finale che vuole dire tanto per me, prestazione molto solida"

01:40
MCH SINNER BATTE AUGER ALIASSIME 10/4 MCH

Sinner vola in semifinale a Montecarlo: gli highlights del match con Auger Aliassime

00:13
Sinner: dedica a Bezzecchi e Antonelli

Sinner vince a Miami, la dedica ad Antonelli e Bezzecchi: "L'Italia trionfa"

00:49
DICH SINNER POST MIAMI DICH

Sinner: "Mi godo il momento. Montecarlo? Sono sincero, sarà di preparazione"

00:44
DICH SINNER DA MIAMI DICH

Sinner: "Serve essere molto concentrati"

01:56
MCH SINNER BATTE MICHELSEN A MIAMI MCH

Sinner-Michelsen, che battaglia a Miami: gli highlights del match

00:46
MCH BERRETTINI BATTE MULLER A MIAMI MCH

Berrettini parte bene a Miami

00:31
DICH SINNER SU MIAMI DICH

Sinner: "Momento buono per me, Miami mi era mancata"

02:13
MCH BERRETTINI BATTE MANNARINO A INDIAN WELLS MCH

Berrettini non molla mai: batte Mannarino in rimonta e vola da Zverev

01:31
Berrettini lotta e vince

Berrettini lotta e vince

I più visti di Tennis

Alcaraz, che guaio: ritiro da Barcellona per un problema al polso. Sinner rimane numero uno

Cobolli in lacrime, la dedica all'amico 13enne morto a Roma: "È per te"

Flavio Cobolli (ATP Monaco 2026)

Cobolli in finale a Monaco: prima batte Zverev poi scoppia in lacrime

Alcaraz salta anche Madrid per infortunio: le conseguenze sul ranking Atp per Sinner

Prima vince poi scoppia a piangere nell'asciugamano: la commozione di Cobolli

DICH BINAGHI SU ATP MEDIASET PER SITO 14/4 DICH

Binaghi e le Atp Finals su Mediaset: "Un orgoglio per tutto il tennis italiano"

Notizie del giorno
Vedi tutti
20:01
Dalla Lazio alla Lazio, Napoli ko al Maradona 16 mesi dopo per mano dell'ex Sarri
19:53
Inter, lo scudetto è sempre più vicino: festa tricolore dopo Milan-Juve? Gli scenari
Palestra e Thuram
19:36
Palestra strega San Siro: i complimenti di Thuram assist per l'Inter?
19:31
Napoli-Lazio, le foto della sfida del Maradona
19:22
Alcaraz e l'infortunio misterioso, Spagna in ansia: "Può saltare anche Roma e Roland Garros"