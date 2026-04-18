Alcaraz, l'infortunio preoccupa. Dalla Spagna: "Può saltare Roma e Roland Garros"

Le condizioni di Carlos Alcaraz tengono in apprensione gli appassionati di tennis tutto il mondo. In particolare in Spagna, dove il mistero sull'infortunio del murciano ha fatto scattare l'allarme: nessuno sa quando il numero due al mondo potrebbe tornare in campo. Ansia dovuta anche dalle parole dello spagnolo: "L'infortunio è più grave di quanto ci aspettassimo, devo ascoltare il mio corpo per evitare ripercussioni future". E allora dopo i forfait di Barcellona e Madrid, anche la partecipazione agli Internazionali di Roma e al Roland Garros adesso è in dubbio.