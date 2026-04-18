Alcaraz, l'infortunio preoccupa. Dalla Spagna: "Può saltare Roma e Roland Garros"

Brooks Nader dimentica Alcaraz: ecco la sua nuova fiamma
© instagram | Brooks Nader
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Preoccupazione per Carlitos: nessuno conosce i tempi di recupero per il problema al polso che l'ha costretto al ritiro a Barcellona e al forfati a Madrid
Le condizioni di Carlos Alcaraz tengono in apprensione gli appassionati di tennis tutto il mondo. In particolare in Spagna, dove il mistero sull'infortunio del murciano ha fatto scattare l'allarme: nessuno sa quando il numero due al mondo potrebbe tornare in campo. Ansia dovuta anche dalle parole dello spagnolo: "L'infortunio è più grave di quanto ci aspettassimo, devo ascoltare il mio corpo per evitare ripercussioni future". E allora dopo i forfait di Barcellona e Madrid, anche la partecipazione agli Internazionali di Roma e al Roland Garros adesso è in dubbio.
"Bisognerà vedere se l'infortunio è tanto grave da compromettere il suo programma, o se, al contrario, potrà comunque recarsi a Roma questa volta prima di affrontare l'obiettivo principale del Roland Garros”, scrive Sport.es. Una linea condivisa anche da As: “Non si sa ancora per quanto tempo il sette volte campione Slam dovrà rimanere lontano dai campi, e la situazione è delicata anche per via della sua posizione nella classifica mondiale”.
Un problema per la classifica di Carlitos. Lo spagnolo infatti dovrà difendere 3000 punti nelle prossime settimane, frutto dei successi del 2025 sia nella capitale italiana che in quella francese. Se Alcaraz davvero dovesse mancare anche i prossimi due tornei sul rosso, Sinner avrebbe strada spianata per scavarsi un buon margine e blindare il primo posto nel ranking Atp anche in vista di Wimbledon e dello swing estivo sul cemento americano dove l'azzurro avrà parecchi punti da confermare.
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