TENNIS

Tennis, Wimbledon: Sinner batte Brooksby e vola agli ottavi

Il numero 1 al mondo vince di nuovo in tre set: 6-4, 6-3, 6-4. Se la vedrà con Mochizuki che piega Jodar

03 Lug 2026 - 18:03
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Jannik Sinner si qualifica per gli ottavi di finale di Wimbledon. Il numero uno al mondo vince di nuovo in tre set, stavolta contro l'americano Jenson Brooksby, imponendosi con il punteggio di 6-4, 6-3, 6-4. A parte qualche sbavatura nel terzo parziale, in cui perde per due volte il servizio, il campione in carica si dimostra in forma, così come aveva fatto contro Borges. Ora la sfida al giapponese Mochizuki, che elimina Jodar.

Le preoccupazioni dopo il successo in cinque set contro Kecmanovic stanno pian piano svanendo: Sinner sembra tornato ai livelli che gli hanno permesso di diventare il numero uno al mondo. L'altoatesino vince di nuovo 3-0, stavolta contro un Brooksby che fa opposizione solo nella parte finale del match. Nel primo set, infatti, il classe 2001 di Sesto Pusteria non concede nulla e ha anzi due palle break per strappare il servizio: il secondo tentativo è quello buono, così diventa prima 5-3 poi 6-4. Nel secondo, ecco le prime "concessioni" del primo in classifica Atp: l'americano si difende per due volte in avvio, poi sul 2-1 sale sul 15-40, senza però sfruttare le due occasioni per prendersi il turno in battuta dell'italiano. Che, dopo un terzo passaggio a vuoto, si prende quattro game di fila: da 2-3 a 6-3 e 2-0 nei parziali.

In apertura di terzo set, ecco che per la prima volta Sinner perde il servizio in questa partita. La reazione è però immediata, così dopo il primo giro in battuta è comunque 1-1. Poi, da 3-3 passa a 5-3 e sembra finita, ma al momento di servire per il match incassa il secondo break della sua partita. Poco male: non si arriva al 5-5, perché Sinner si procura tre match point sulla battuta di Brooksby. Al terzo tentativo, e dopo 2 ore e 13 minuti di gioco, finisce 6-4, 6-3, 6-4. Il campione in carica raggiunge così gli ottavi dove se la vedrà con Shintaro Mochizuki, una delle sorprese del torneo: da 151 al Mondo, batte in quattro set il ben più quotato Jodar (numero 26 della classifica Atp). Avversario da tenere sott'occhio, ma per fortuna questo Sinner dà garanzie.

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