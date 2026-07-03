Tennis, Wimbledon: Sinner batte Brooksby e vola agli ottavi

Le preoccupazioni dopo il successo in cinque set contro Kecmanovic stanno pian piano svanendo: Sinner sembra tornato ai livelli che gli hanno permesso di diventare il numero uno al mondo. L'altoatesino vince di nuovo 3-0, stavolta contro un Brooksby che fa opposizione solo nella parte finale del match. Nel primo set, infatti, il classe 2001 di Sesto Pusteria non concede nulla e ha anzi due palle break per strappare il servizio: il secondo tentativo è quello buono, così diventa prima 5-3 poi 6-4. Nel secondo, ecco le prime "concessioni" del primo in classifica Atp: l'americano si difende per due volte in avvio, poi sul 2-1 sale sul 15-40, senza però sfruttare le due occasioni per prendersi il turno in battuta dell'italiano. Che, dopo un terzo passaggio a vuoto, si prende quattro game di fila: da 2-3 a 6-3 e 2-0 nei parziali.



In apertura di terzo set, ecco che per la prima volta Sinner perde il servizio in questa partita. La reazione è però immediata, così dopo il primo giro in battuta è comunque 1-1. Poi, da 3-3 passa a 5-3 e sembra finita, ma al momento di servire per il match incassa il secondo break della sua partita. Poco male: non si arriva al 5-5, perché Sinner si procura tre match point sulla battuta di Brooksby. Al terzo tentativo, e dopo 2 ore e 13 minuti di gioco, finisce 6-4, 6-3, 6-4. Il campione in carica raggiunge così gli ottavi dove se la vedrà con Shintaro Mochizuki, una delle sorprese del torneo: da 151 al Mondo, batte in quattro set il ben più quotato Jodar (numero 26 della classifica Atp). Avversario da tenere sott'occhio, ma per fortuna questo Sinner dà garanzie.