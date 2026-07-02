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Tennis, blitz di Alcaraz a Procida: look rivoluzionato in attesa del rientro

Carlos Alcaraz avvistato a Procida con un inedito taglio di capelli, mentre continua il recupero dal problema al polso.

02 Lug 2026 - 10:13
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Carlos Alcaraz è sbarcato martedì sera insieme ad alcuni amici sull'isola di Procida per godersi un momento di riposo e proseguire la riabilitazione al polso destro, l'infortunio che negli ultimi mesi lo ha costretto a saltare appuntamenti cruciali come Madrid, Roma, il Roland Garros e Wimbledon.

Il fuoriclasse di Murcia, che ha cenato presso il ristorante "Il Pescatore" nel suggestivo borgo di Marina Corricella scatenando l'entusiasmo dei presenti tra selfie e autografi, ha attirato l'attenzione del web anche per una vistosa capigliatura lunga e riccia che fa seguito alle precedenti "sperimentazioni estetiche", dalle rasature complete fino alle tinte biondo platino.

L'obiettivo primario di Alcaraz, numero due al mondo, resta comunque il ritorno all'attività agonistica, programmato per i tornei di Cincinnati e degli Us Open di fine agosto.

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