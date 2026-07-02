“Potrebbe ricapitare”, “Ieri non stavo benissimo”: le parole di Sinner alimentano il mistero sul malore

Su quanto accaduto contro Cerundolo si è interrogato nelle ultime settimane tutto il mondo del tennis, ne hanno parlato sia coach che medici esperti, ma nonostante a domanda diretta Sinner dica che il problema è stato individuato, le sue parole non lasciano tranquilli: “Potrebbe risuccedere, perché alla fine non è che trovi la soluzione, ma stiamo facendo tutte le cose al meglio e speriamo che non si ripeta. Poi se dovesse venir di nuovo fuori, vorrà dire che forse questa non è la strada giustissima, ma poi vediamo”, ha dichiarato l’azzurro lasciando intendere che il problema non sia riconducibile a una causa isolata e facilmente etichettabile.