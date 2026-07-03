Sinner: "Cerco di migliorare ogni giorno. Mochizuki? Non ci siamo mai incontrati"

© Getty Images
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Non c'è due senza tre. Jannik Sinner batte Jenson Brooksby 6-4, 6-3, 6-4 e vola agli ottavi di finale di Wimbledon per la quinta volta consecutiva: al prossimo turno dovrà vedersela con il giapponese Mochizuki.
Nell'immediato post partita, il numero 1 al mondo ha dichiarato: "Sono contento della vittoria, cerco di migliorare ogni giorno. Ho fatto piccoli passi in avanti, anche se ci sono alcune situazioni da gestire meglio. L'avversario era difficile, ci eravamo affrontati tanto tempo fa e ora siamo giocatori diversi".
Sinner ha aggiunto: "L'esultanza? Ne avevo bisogno, è stato difficile perché non avevo sfruttato due match-point, ero un break sopra. Grazie al pubblico per avermi sostenuto".
Su Mochizuki, infine, l'altoatesino ha precisato: "Non l'ho mai incontrato. Chiunque arriva agli ottavi qui lo merita. Sull'erba tutto è imprevedibile, è difficile salvarsi se hai una giornata storta. Cercherò di recuperare e dare il meglio".