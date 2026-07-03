Tennis

Sinner: "Cerco di migliorare ogni giorno. Mochizuki? Non ci siamo mai incontrati"

Le parole del tennista azzurro dopo la vittoria al terzo turno di Wimbledon

03 Lug 2026 - 18:07
SeguiLogo SportMediasetsuSeguici su
1 di 13
© Getty Images
© Getty Images
© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

Non c'è due senza tre. Jannik Sinner batte Jenson Brooksby 6-4, 6-3, 6-4 e vola agli ottavi di finale di Wimbledon per la quinta volta consecutiva: al prossimo turno dovrà vedersela con il giapponese Mochizuki

Nell'immediato post partita, il numero 1 al mondo ha dichiarato: "Sono contento della vittoria, cerco di migliorare ogni giorno. Ho fatto piccoli passi in avanti, anche se ci sono alcune situazioni da gestire meglio. L'avversario era difficile, ci eravamo affrontati tanto tempo fa e ora siamo giocatori diversi". 

Sinner ha aggiunto: "L'esultanza? Ne avevo bisogno, è stato difficile perché non avevo sfruttato due match-point, ero un break sopra. Grazie al pubblico per avermi sostenuto".

Su Mochizuki, infine, l'altoatesino ha precisato: "Non l'ho mai incontrato. Chiunque arriva agli ottavi qui lo merita. Sull'erba tutto è imprevedibile, è difficile salvarsi se hai una giornata storta. Cercherò di recuperare e dare il meglio". 

Leggi anche

Sinner, missione compiuta: liquida Brooksby in tre set e conquista gli ottavi a Wimbledon. Ora c'è Mochizuki

wimbledon
jannik sinner

Tennis

01:41
DICH COBOLLI PADRE PRE FINALE DICH

Il papà di Cobolli: "Mio figlio da 'infiltrato' ci sta alla grande"

02:57
Ecco le possibili insidie per il secondo Wimbledon di fila di Sinner

Ecco le possibili insidie per il secondo Wimbledon di fila di Sinner

01:20
Sinner, tutto facile

Sinner, tutto facile

01:08
MCH SINNER RESTITUISCE TROFEO WIMBLEDON MCH

Sinner restituisce il trofeo di Wimbledon: "Magari solo per qualche settimana"

01:29
Wimbledon, il primo turno

Wimbledon, il primo turno: ecco l'avversario di Sinner

01:33
Il ritorno di Sinner

Il ritorno di Sinner

01:07
Sinner verso Wimbledon

Sinner, caccia del bis a Wimbledon

00:51
MCH BELLUCCI SCONFITTO DA COLLIGNON AL TORNEO DI HALLE MCH

Bellucci fa una volée alla Becker, poi si sfoga con le sue scarpe

01:35
Il cerotto di Sinner

Il cerotto di Sinner

02:41
MCH BELLUCCI BATTE BUBLIK AD HALLE MCH

Mattia Bellucci inizia bene ad Halle: 7-6, 6-1 ad Alexander Bublik

01:18
MCH COBOLLI KO AD HALLE VS TIAFOE MCH

Cobolli scivola sull'erba: subito fuori ad Halle

01:47
Tennis, parla Binaghi

Tennis, parla Binaghi

01:28
Sinner, semaforo verde

Sinner, semaforo verde

01:36
Sinner, ancora esami

Sinner, ancora esami

00:28
MCH ATTESA PER SINNER AL SAN RAFFAELE MCH

Che attesa per Sinner: le infermiere lo attendono col cartello

01:41
DICH COBOLLI PADRE PRE FINALE DICH

Il papà di Cobolli: "Mio figlio da 'infiltrato' ci sta alla grande"

I più visti di Tennis

Dalla scelta dell'Italia al legame con Sinner: ecco chi è Tyra Grant

Wimbledon, Sinner fatica ma batte Borges 3-0. Al terzo turno lo attende Brooksby

Dagli asciugamani raffreddati agli integratori, ecco come Sinner prova a vincere i suoi mali

"Potrebbe ricapitare", "Ieri non stavo benissimo": Sinner e il mistero malore allarmano i tifosi

Carlos Alcaraz

Blitz di Alcaraz a Procida: look rivoluzionato in attesa del rientro

Wimbledon: Cobolli e Berrettini si qualificano ai sedicesimi, avanti anche Sonego

Notizie del giorno
Vedi tutti
19:30
Hamilton: "Non me lo aspettavo, è tutto vero". Antonelli: "Ora la Ferrari va forte come noi, se non di più"
19:14
Fiorentina, Koleosho più vicino: presentata la prima offerta al Burnley
19:04
Ufficiale, Postecoglou è il nuovo allenatore dell'Al-Nassr
18:57
Hamilton: "Silverstone è pura magia. Qui non siamo i favoriti ma..."
  
18:55
Sedicesimi di finale, le formazioni ufficiali di Australia-Egitto