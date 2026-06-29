Lo sfidante

Chi è Nuno Borges, il prossimo avversario di Jannik Sinner a Wimbledon

Il portoghese, capace di sconfiggere Rafa nella sua ultima finale, ha superato l'americano Tristan Boyer e ora afrronterà Jannik.  Appuntamento il 1° luglio in orario da definire

29 Giu 2026 - 18:57
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Dopo la tutt'altro che facile vittoria contro Miomir Kecmanović, il prossimo ostacolo sulla strada di Jannik Sinner Wimbledon è Nuno Borges. Il portoghese ha sconfitto in tre set (6-3, 7-5, 7-5) al primo turno l'americano proveniente dalle qualificazioni Tristan Boyer.

Chi è Nuno Borges?

 Classe 1997, Borges si avvicina al tennis a cinque anni nonostante in famiglia nessuno si intenda di palline e racchette: il padre Paolo vende auto ed è stato un buon giocatore di pallavolo, mentre la madre Virginia è tour operator.  
La svolta nella sua formazione arriva grazie a una borsa di studio con cui vola negli Stati Uniti, alla Mississipi State University, dove si laurea in chinesiologia, la scienza che studia il movimento razionale attivo del corpo umano in tutte le sue forme. Oltreoceano perfeziona il proprio gioco e nemmeno la parziale sordità dall'orecchio sinistro gli impedisce di affacciarsi nel mondo dei professionisti nel 2021. Il primo titolo, pur nel circuito Challenger, arriva a dicembre dello stesso anno sulla terra rossa di Antalya in Turchia. 
Il suo anno migliore è il 2024, quando vince il suo primo e finora unico torneo Atp superando a Båstad Rafa Nadal, nell'ultima finale disputata dallo spagnolo. A livello slam raggiunge gli ottavi sia all'Australian Open sia all'Us Open, dove viene eliminato in entrambi i casi da Daniil Medvedev. Questi ottimi risultati gli consentono di raggiungere la trentesima posizione della classifica Atp, suo best ranking.
Il suo miglior risultato a Wimbledon arriva nel 2025, quando si ferma al terzo turno contro Karen Khachanov. Difficilmente quest'anno potrà avanzare oltre, anche se il Sinner visto contro Kecmanović, non sembra ancora quello dei giorni migliori. La sfida del 1° luglio, con orario e campo ancora da definire, sarà la seconda tra i due. L'unico precedente risale al 2022, con vittoria di Sinner agli ottavi di Sofia per 6-3 6-4.

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