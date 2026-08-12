Federer, vacanza italiana nel segno del tennis: in campo sulla terra rossa di Taormina

Roger Federer in vacanza nella Perla dello Ionio si tiene in forma giocando sui campetti in terra rossa del Taormina Sporting club. Il campione di tennis ha giocato con l'imprenditore Bernard Arnault, di cui è ospite, e con il maestro ed assessore comunale allo Sport Mario Quattrocchi. "È stato un onore - ha commentato Quattrocchi - giocare con l'ex numero uno del mondo. Ci fa onore la sua presenza a Taormina".