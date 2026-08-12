IL CAMPIONE

Federer, vacanza italiana nel segno del tennis: in campo sulla terra rossa di Taormina

Il campione è in vacanza con il noto imprenditore Bernard Arnault, di cui è ospite

12 Ago 2026 - 13:11
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Roger Federer in vacanza nella Perla dello Ionio si tiene in forma giocando sui campetti in terra rossa del Taormina Sporting club. Il campione di tennis ha giocato con l'imprenditore Bernard Arnault, di cui è ospite, e con il maestro ed assessore comunale allo Sport Mario Quattrocchi. "È stato un onore - ha commentato Quattrocchi - giocare con l'ex numero uno del mondo. Ci fa onore la sua presenza a Taormina".

Pochi giorni fa lo svizzero era stato avvistato anche al Circeo, anche qui per un allenamento allo Zeppieri Tennis Team. Federer ha fatto qualche scambio proprio con Fabrizio Zeppieri, coach di uno dei talenti emergenti del tennis italiano, Jacopo Vasami. 

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