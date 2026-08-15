Europei atletica: immenso Stano, medaglia d'oro nella maratona di marcia maschile
Il campione olimpico di Tokyo 2021 si aggiudica il primo titolo continentale sulla nuova distanza del tacco e punta con il nuovo primatodi Redazione Sprintnews
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Massimo Stano ha vinto la maratona di marcia maschile dei Campionati Europei di Birmingham, al termine di una prova condotta con enorme sicurezza in cui ha controllato le sfuriate degli avversari che l'hanno inizialmente sopravanzato, in particolare l'ungherese Bence Venyercsán in testa sino al 36esimo km, per poi passare davanti e rimanerci sino alla fine per conquistare il terzo grande trofeo della sua fantastica carriera, il primo continentale dopo l'oro olimpico nei 20 km di Tokyo 2021 e quello mondiale sui 35 di Eugene 2022.
Per il 34enne marciatore pugliese anche la grande soddisfazione di avere realizzato il nuovo primato europeo sulla neonata distanza dei 42,195 km, con il tempo di 2h56'49, mentre al secondo posto si è piazzato lo spagnolo Miguel Lopez in 2h56'57, con anche l'ottima prestazione di Riccardo Orsoni quinto in 3h00'44, mentre il terzo italiano Andrea Agrusti si è ritirato.
LE DICHIARAZIONI DI STANO
"Sono strafelice, mi mancava il titolo europeo dopo olimpiadi e mondiali, non ero mai riuscito a vincere con anche la delusione di Roma 2024, perché un evento in cui non ero mai riuscito ad attivarmi nel migliore dei modi. Adesso ho raggiunto Tamberi e Cova tra gli italiani nella storia ad aver vinto in ogni grande campionato all'aperto. Devo ringraziare tantissimo i miei due fisioterapisti che sono due angeli, in quanto mi sopportano, perché ho sempre molti acciacchi vista l'età e mi hanno portato qui in perfette condizioni. Voglio ovviamente ringraziare anche il mio allenatore da sempre Patrizio Parcesepe e la mia famiglia, sempre al mio fianco, con mia moglie e i miei figli che mi hanno accompagnato."