Europei atletica: immenso Stano, medaglia d'oro nella maratona di marcia maschile

"Sono strafelice, mi mancava il titolo europeo dopo olimpiadi e mondiali, non ero mai riuscito a vincere con anche la delusione di Roma 2024, perché un evento in cui non ero mai riuscito ad attivarmi nel migliore dei modi. Adesso ho raggiunto Tamberi e Cova tra gli italiani nella storia ad aver vinto in ogni grande campionato all'aperto. Devo ringraziare tantissimo i miei due fisioterapisti che sono due angeli, in quanto mi sopportano, perché ho sempre molti acciacchi vista l'età e mi hanno portato qui in perfette condizioni. Voglio ovviamente ringraziare anche il mio allenatore da sempre Patrizio Parcesepe e la mia famiglia, sempre al mio fianco, con mia moglie e i miei figli che mi hanno accompagnato."