Stano l'ha fatto di nuovo! Oro europeo ed esultanza "alla One Piece" come a Tokyo

Massimo Stano l'ha fatto di nuovo. E non stiamo parlando della vittoria nella maratona agli Europei d'Atletica in corso a Birmingham, ma dell'esultanza alla One Piece, noto manga scritto e disegnato da Eiichiro Oda, serializzato sulla rivista Weekly Shonen Jump di Shueisha dal 22 luglio 1997. "L'unico gesto che ho fatto è stato prepararmi il cappello di One Piece perché ogni volta per scaramanzia non l'ho mai voluto portare. Mi sono detto 'voglio festeggiare con il mio capitano che è Luffy questo grandissimo traguardo'", ha detto subito dopo la gara.