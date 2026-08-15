Stano l'ha fatto di nuovo! Oro europeo ed esultanza "alla One Piece" come a Tokyo

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Massimo Stano l'ha fatto di nuovo. E non stiamo parlando della vittoria nella maratona agli Europei d'Atletica in corso a Birmingham, ma dell'esultanza alla One Piece, noto manga scritto e disegnato da Eiichiro Oda, serializzato sulla rivista Weekly Shonen Jump di Shueisha dal 22 luglio 1997. "L'unico gesto che ho fatto è stato prepararmi il cappello di One Piece perché ogni volta per scaramanzia non l'ho mai voluto portare. Mi sono detto 'voglio festeggiare con il mio capitano che è Luffy questo grandissimo traguardo'", ha detto subito dopo la gara.
A pochi metri dal traguardo della maratona di questa mattina, il marciatore azzurro ha preso un cappello di paglia dal pubblico presente a bordo del tracciato indossandolo durante il taglio del traguardo. Un chiaro omaggio a Monkey D. Rufy, protagonista dell'anime che sogna di diventare il Re dei Pirati e soprannominato "Cappello di paglia" per via del suo copricapo. Da sempre Stano è un grande fan del manga giapponese e già in occasione dell'oro olimpico a Tokyo 2021 aveva esultato con la posa caratteristica di Monkey D. Rufy nel momento dell'attivazione del Gear Third.
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Per ringraziare il marciatore azzurro, il team del manga gli aveva dedicato un'illustrazione di Rufy mentre esegue il Gear Third e delle congratulazioni: "Caro marciatore italiano Massimo Stano. Celebriamo sinceramente le attività dei nostri 'NAKAMA' (compagni, ndr) in tutto il mondo con il massimo rispetto per i vostri sforzi e risultati. Congratulazioni sincere!!".
La storia segue le avventure di Monkey D. Rufy, un ragazzo il cui corpo ha assunto le proprietà della gomma dopo aver inavvertitamente ingerito un frutto del diavolo. Reclutando compagni per formare una ciurma, Rufy esplora la Rotta Maggiore affrontando nemici di ogni genere in cerca del leggendario tesoro One Piece e inseguendo il sogno di diventare il nuovo Re dei pirati.