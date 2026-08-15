Fiorini sensazionale oro nella maratona di marcia femminile degli Europei di Birmingham

"Sono molto contenta e felice per quanto fatto, così come lo sono di far parte di questo grande gruppo di tutta la nazionale italiana, con enormi campioni meno giovani di me che mi ha sempre stimolato prima quando li guardavo in Tv, come adesso. È stato un anno straordinario, prima di questo appuntamento mi sono allenata tantissimo ma sempre con leggerezza, e poi appena è iniziata la gara di oggi per me è cominciato il vero divertimento."