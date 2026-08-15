EUROPEI ATLETICA

Fiorini sensazionale oro nella maratona di marcia femminile degli Europei di Birmingham

La 21enne marciatrice azzurra conferma il pronostico della vigilia e disintegra le avversarie con un tempo fenomenale

di Redazione Sprintnews
15 Ago 2026 - 12:08
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Sofia Fiorini ha vinto la medaglia d'oro nella 42,195 km di marcia femminile dei Campionati Europei di Birmingham, dominando la gara a suo piacimento sempre nelle prime posizioni di testa, con la polacca Katarzyna Zdzieblo unica a resisterle sino a poco dopo il trentesimo km, poi staccata nettamente per chiudere la sua trionfale prova con il nuovo primato mondiale di 3h15'11 circa 9 minuti del precedente.

Abissale il distacco inferto dall'azzurra alle altre due atlete salire sul podio, con la Zdzieblo seconda alla fine in 3h19'50, quasi 5 minuti dietro, e la spagnola Raquel Gonzalez terza in 3h2''49 a circa 6 minuti, mentre delle altre azzurre sia Eleonora Giorgi che Federica Curiazi non hanno terminato la prova.

Era un successo annunciato da tempo, in quanto la solo 21enne marciatrice toscana, allenata da due anni a Milano dall'ex specialista del tacco e punta Alessandro Gandellini, era esplosa agonisticamente in maniera imperiosa dall'inizio del 2026 dimostrando enorme talento su ogni distanza praticata, ma in particolare proprio sulla nuova della maratona in cui ha conquistato ad aprile, l'argento nella prova dei campionati mondiali a squadre di Brasilia, al termine di una prova esaltante conclusa con il proprio personale di 3h25'42, arrendendosi solo alla fenomenale ecuadoregna Paula Torres.

LE DICHIARAZIONI DI FIORINI

"Sono molto contenta e felice per quanto fatto, così come lo sono di far parte di questo grande gruppo di tutta la nazionale italiana, con enormi campioni meno giovani di me che mi ha sempre stimolato prima quando li guardavo in Tv, come adesso. È stato un anno straordinario, prima di questo appuntamento mi sono allenata tantissimo ma sempre con leggerezza, e poi appena è iniziata la gara di oggi per me è cominciato il vero divertimento."

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