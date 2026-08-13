Tennis: Federer non è più miliardario, colpa del crollo in borsa della sua azienda di scarpe

Era entrato nel novero degli sportivi miliardari a marzo, con un patrimonio stimato da Forbes in 1,1 miliardi di dollari. La notizia di oggi è che Roger Federer ha perso questo 'status': colpa del crollo subito martedì mattina del prezzo delle azioni di On Holding, la società di abbigliamento sportivo di cui è testimonial e di cui detiene una quota azionaria, in seguito alla pubblicazione dei dati sulle vendite del secondo trimestre, risultati inferiori alle attese. Il patrimonio netto della leggenda del tennis, che ha appeso la racchetta al chiodo nel 2022 dopo aver vinto 20 Slam e guadagnato circa 131 milioni di dollari in premi in denaro nel corso dei suoi 24 anni di carriera, è sceso a 951 milioni di dollari, con una perdita di almeno 52 milioni di dollari a causa del calo di circa il 19% registrato dalle azioni di On Holding. Federer è entrato in On come co-proprietario nel 2019 e l’azienda descrive il campione di tennis come un “partner stretto dei nostri fondatori". Federer possiede una quota di circa il 2,5% nella società svizzera, secondo le stime di Forbes, con circa 296 milioni di azioni di classe A e 341 milioni di azioni di classe B, quota che lo scorso anno aveva spinto per la prima volta il patrimonio di Federer a raggiungere la soglia del miliardo.