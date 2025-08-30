Tennis, Us Open: Djokovic vola agli ottavi, avanti anche Fritz

Il match più atteso della notte era quello tra Novak Djokovic (7) e Cameron Norrie, col serbo che non delude le attese e passa il turno. Nole ha la meglio sul britannico dopo quattro set, ma solo nel secondo c'è una reale partita: il britannico lo vince al tiebreak, ma non riesce a riaprire i giochi. Evidentemente il dominio del serbo nei parziali successivi, e dopo quattro set si chiudono i giochi: vince Djokovic col punteggio di 6-4, 6-7, 6-2, 6-3 e sfiderà Struff. Il pubblico statunitense esulta poi per la vittoria di Taylor Fritz (4), che riscatta le eliminazioni di Shelton e Tiafoe: 7-6, 6-7, 6-4, 6-4 il punteggio necessario per eliminare lo svizzero Kym. Avanti anche Machac (21), che ha la meglio in tre set sul francese Blanchet. Si definiscono così i primi quattro ottavi di finale: Djokovic-Struff, Machac-Fritz, Mannarino-Lehecka, Rinderknech-Alcaraz.