Logo SportMediaset
In evidenza
Mondiale per Club 2025Caso scommesseInchiesta CurveNapoli Scudetto 2025

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Tennis
TENNIS

Tennis, Us Open: Djokovic vola agli ottavi, avanti anche Fritz

Nole supera Norrie in quattro set, ora sfiderà il sorprendente Struff

30 Ago 2025 - 08:33
Djokovic mima il gesto del violino a fine match © Getty Images

Djokovic mima il gesto del violino a fine match © Getty Images

Prosegue il cammino di Novak Djokovic agli Us Open, che vedono il serbo avanzare agli ottavi di finale. Nella notte italiana, Nole regola Cameron Norrie in quattro set col punteggio di 6-4, 6-7, 6-2, 6-3. Si qualifica al prossimo turno anche Taylor Fritz (testa di serie numero 4), che dà una gioia al pubblico statunitense dopo le uscite di scena di Shelton (6) e Tiafoe (17). Nel tabellone femminile, avanza la numero uno al mondo Aryna Sabalenka: sfiderà una rivelazione.

TABELLONE MASCHILE

Il match più atteso della notte era quello tra Novak Djokovic (7) e Cameron Norrie, col serbo che non delude le attese e passa il turno. Nole ha la meglio sul britannico dopo quattro set, ma solo nel secondo c'è una reale partita: il britannico lo vince al tiebreak, ma non riesce a riaprire i giochi. Evidentemente il dominio del serbo nei parziali successivi, e dopo quattro set si chiudono i giochi: vince Djokovic col punteggio di 6-4, 6-7, 6-2, 6-3 e sfiderà Struff. Il pubblico statunitense esulta poi per la vittoria di Taylor Fritz (4), che riscatta le eliminazioni di Shelton e Tiafoe: 7-6, 6-7, 6-4, 6-4 il punteggio necessario per eliminare lo svizzero Kym. Avanti anche Machac (21), che ha la meglio in tre set sul francese Blanchet. Si definiscono così i primi quattro ottavi di finale: Djokovic-Struff, Machac-Fritz, Mannarino-Lehecka, Rinderknech-Alcaraz. 

Leggi anche

Tutto facile per Alcaraz: Darderi lotta, ma viene demolito in tre set

TABELLONE FEMMINILE

Nel tabellone femminile prosegue invece il cammino della numero uno Wta Aryna Sabalenka, che deve ancora concede un set alle rivali del torneo: 6-3, 7-6 sulla canadese Fernandez (31) e ottavi conquistati. Non si può dire lo stesso per altre due teste di serie, visto che Emma Navarro (10) e Mirra Andreeva (5) crollano in due set contro Krejcikova e Townsend. Proseguono invece l'avventura e il sogno della 25enne statunitense Ann Li, numero 58 al mondo: vola agli ottavi sconfiggendo Hon (7-5, 6-3) e sfiderà Jessica Pegula (4). Anche qui sono stati definiti i primi quattro ottavi di finale: Sabalenka-Bucsa, Rybakina-Vondrousova, Pegula-Li, Krejcikova-Townsend. Non sono mancate le sorprese, con tante uscite di scena nelle teste di serie: tra queste, anche quella di Jasmine Paolini (7). 

Leggi anche

Paolini, addio America: fuori al terzo turno contro Vondrousova

tennis
us open
djokovic

Commenti (0)

Disclaimer
Inizia la discussione
0/300 caratteri

Ultimi video

00:53
DICH BRONZETTI DA WIMBLEDON DICH

Bronzetti: "Vorrei vincere almeno un match"

00:57
MCH MEDVEDEV SPACCA TUTTO 25/8 MCH

Caos Medvedev: litiga con arbitro, aizza il pubblico ma poi perde e sfascia la racchetta

01:43
tennis

Musetti e Cobolli si fanno benedire verso gli Us Open 2025

05:00
DICH BINAGHI SU ATP FINALS 17/7 DICH

Binaghi: "Difficile pensare di poter fare meglio le Finals di Torino. Abbiamo vinto tutto, ma non mollo"

02:01
DICH JANNIK SINNER POST WIMBLEDON 13/7 DICH

Sinner: "Che emozione vedere i miei genitori e il mio team sul centrale"

01:24
DICH SANTOPADRE SU SINNER DICH

Santopadre: "Ha saputo reagire alla sconfitta di Parigi mentalmente e tatticamente"

01:04
DICH LORENZI SU SINNER DICH

Paolo Lorenzi: "L'inizio del secondo set è stata la chiave della partita per Sinner"

00:26
DICH CANE' SU SINNER 13/7 DICH

Canè: "Alla grande, cancellate le paure del Roland Garros"

01:55
DICH VAGNOZZI SU SINNER 13/7 DICH

Vagnozzi: "Serata speciale, è la prima volta che ho pianto nel box..."

01:11
DICH BINAGHI SU POLEMICHE 13/7 DICH

Binaghi: "Successo da gestire, se ci lasciano lavorare. Non tutti intorno sono contenti, ci sono invidie"

01:20
DICH BINAGHI SU TENNISTI ITALIANI 13/7 DICH

Binaghi: "Un grazie a Fognini, ora dobbiamo recuperare al più presto Berrettini"

00:59
DICH COBOLLI SU SINNER DICH

Cobolli su Sinner: "Orgogliosi di quello che sta facendo, è stato grande"

02:32
DICH BINAGHI SU SINNER 13/7 DICH

Binaghi su Sinner: "Coronamento di un ciclo, siamo in un'altra dimensione"

02:32
OTO SONEGO A WIMBLEDON 29/6 DICH

Sonego: "Qui ho bellissimi ricordi, arrivo carico e motivato"

04:00
DICH BERRETTINI DA WIMBLEDON 29/6 DICH

Berrettini: "Wimbledon speciale, quando sto bene posso combattere con tutti"

00:53
DICH BRONZETTI DA WIMBLEDON DICH

Bronzetti: "Vorrei vincere almeno un match"

I più visti di Tennis

Us Open, lite Townsend-Ostapenko: "Maleducata, ti aspetto fuori dagli Stati Uniti"

Alcaraz è un cannibale: niente da fare per Bellucci, ora c'è Darderi. Avanza la Paolini

Inarrestabile Sinner: spazza via anche Popyrin e va al terzo turno

Tutto facile per Musetti, Cobolli vince al super tie-break: sarà derby italiano a New York

Paolini, addio America: fuori al terzo turno contro Vondrousova

US Open, Sonego ko in rimonta, vincono Zverev e Tsitsipas. Bene anche Gauff

Notizie del giorno
Vedi tutti
Anita Bottazzo
10:43
Denudata dalla polizia a Singapore: anche Bottazzo con Pilato e Tarantino. Cosa rischiano le atlete
Geolier e Daniele Bellini
10:39
Napoli, caso Geolier: possibile il ritorno di Decibel Bellini come speaker
10:19
F1, apre la prevendita per il GP di Monza 2026
10:08
Niente Milan per Arokodare: firma col Wolverhampton
09:35
Taremi a sorpresa: "Potrei anche rimanere all'Inter, stiamo cercando la soluzione migliore"