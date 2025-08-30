Tennis, Us Open: Djokovic vola agli ottavi, avanti anche Fritz

Nole supera Norrie in quattro set, ora sfiderà il sorprendente Struff
Djokovic mima il gesto del violino a fine match © Getty Images
Prosegue il cammino di Novak Djokovic agli Us Open, che vedono il serbo avanzare agli ottavi di finale. Nella notte italiana, Nole regola Cameron Norrie in quattro set col punteggio di 6-4, 6-7, 6-2, 6-3. Si qualifica al prossimo turno anche Taylor Fritz (testa di serie numero 4), che dà una gioia al pubblico statunitense dopo le uscite di scena di Shelton (6) e Tiafoe (17). Nel tabellone femminile, avanza la numero uno al mondo Aryna Sabalenka: sfiderà una rivelazione.
TABELLONE MASCHILE
Il match più atteso della notte era quello tra Novak Djokovic (7) e Cameron Norrie, col serbo che non delude le attese e passa il turno. Nole ha la meglio sul britannico dopo quattro set, ma solo nel secondo c'è una reale partita: il britannico lo vince al tiebreak, ma non riesce a riaprire i giochi. Evidentemente il dominio del serbo nei parziali successivi, e dopo quattro set si chiudono i giochi: vince Djokovic col punteggio di 6-4, 6-7, 6-2, 6-3 e sfiderà Struff. Il pubblico statunitense esulta poi per la vittoria di Taylor Fritz (4), che riscatta le eliminazioni di Shelton e Tiafoe: 7-6, 6-7, 6-4, 6-4 il punteggio necessario per eliminare lo svizzero Kym. Avanti anche Machac (21), che ha la meglio in tre set sul francese Blanchet. Si definiscono così i primi quattro ottavi di finale: Djokovic-Struff, Machac-Fritz, Mannarino-Lehecka, Rinderknech-Alcaraz.
TABELLONE FEMMINILE
Nel tabellone femminile prosegue invece il cammino della numero uno Wta Aryna Sabalenka, che deve ancora concede un set alle rivali del torneo: 6-3, 7-6 sulla canadese Fernandez (31) e ottavi conquistati. Non si può dire lo stesso per altre due teste di serie, visto che Emma Navarro (10) e Mirra Andreeva (5) crollano in due set contro Krejcikova e Townsend. Proseguono invece l'avventura e il sogno della 25enne statunitense Ann Li, numero 58 al mondo: vola agli ottavi sconfiggendo Hon (7-5, 6-3) e sfiderà Jessica Pegula (4). Anche qui sono stati definiti i primi quattro ottavi di finale: Sabalenka-Bucsa, Rybakina-Vondrousova, Pegula-Li, Krejcikova-Townsend. Non sono mancate le sorprese, con tante uscite di scena nelle teste di serie: tra queste, anche quella di Jasmine Paolini (7).
