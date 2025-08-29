Tennis, Us Open: Paolini eliminata al terzo turno

Sfumano definitivamente le chances italiane nell'edizione femminile degli Us Open, con l'eliminazione di Jasmine Paolini (7) nel terzo turno. L'azzurra viene infatti sconfitta in due set da Marketa Vondrousova, vincitrice nel 2023 a Wimbledon, col punteggio di 7-6, 6-1. La nostra portacolori inizia bene il primo set, reggendo sia il ritmo che l'intensità dei colpi della rivale, e tiene a lungo il punteggio in parità. Si arriva così al tiebreak, che non è fortunato per Jasmine Paolini: Vondrousova lo vince col punteggio di 7-4 e si porta in vantaggio.