Logo SportMediaset
In evidenza
Mondiale per Club 2025Caso scommesseInchiesta CurveNapoli Scudetto 2025

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Tennis
US OPEN

Tennis, Us Open: Paolini eliminata al terzo turno

Jasmine viene sconfitta col punteggio di 7-6, 6-1

29 Ago 2025 - 22:03
© Getty Images

© Getty Images

Prosegue la giornata nera del tennis italiano, che vede uscire anche Jasmine Paolini. La numero sette del seeding Wta viene eliminata nel terzo turno degli Us Open al femminile, mancando così gli ottavi di finale. Dopo aver combattuto con Marketa Vondrousova nel primo set, la nostra portacolori crolla e cede definitivamente nel secondo: ufficiale dunque l'eliminazione col punteggio di 7-6, 6-1, dopo 1h26' di gioco.

Sfumano definitivamente le chances italiane nell'edizione femminile degli Us Open, con l'eliminazione di Jasmine Paolini (7) nel terzo turno. L'azzurra viene infatti sconfitta in due set da Marketa Vondrousova, vincitrice nel 2023 a Wimbledon, col punteggio di 7-6, 6-1. La nostra portacolori inizia bene il primo set, reggendo sia il ritmo che l'intensità dei colpi della rivale, e tiene a lungo il punteggio in parità. Si arriva così al tiebreak, che non è fortunato per Jasmine Paolini: Vondrousova lo vince col punteggio di 7-4 e si porta in vantaggio.

Ci si aspetterebbe una reazione dall'azzurra nel secondo parziale, invece domina la tennista ceca, che vola sul 4-1 e vince il lunghissimo sesto game portandosi a ridosso della vittoria. La chiusura definitiva dei giochi arriva dopo 1h26', col punteggio di 7-6, 6-1: termina dunque qui l'avventura italiana negli Us Open al femminile. Vondrousova vola agli ottavi e sfiderà Rybakina (9), che ha sconfitto nettamente Emma Raducanu (6-1, 6-2). 

jasmine paolini
us open

Commenti (0)

Disclaimer
Inizia la discussione
0/300 caratteri

Ultimi video

00:53
DICH BRONZETTI DA WIMBLEDON DICH

Bronzetti: "Vorrei vincere almeno un match"

00:57
MCH MEDVEDEV SPACCA TUTTO 25/8 MCH

Caos Medvedev: litiga con arbitro, aizza il pubblico ma poi perde e sfascia la racchetta

01:43
tennis

Musetti e Cobolli si fanno benedire verso gli Us Open 2025

05:00
DICH BINAGHI SU ATP FINALS 17/7 DICH

Binaghi: "Difficile pensare di poter fare meglio le Finals di Torino. Abbiamo vinto tutto, ma non mollo"

02:01
DICH JANNIK SINNER POST WIMBLEDON 13/7 DICH

Sinner: "Che emozione vedere i miei genitori e il mio team sul centrale"

01:24
DICH SANTOPADRE SU SINNER DICH

Santopadre: "Ha saputo reagire alla sconfitta di Parigi mentalmente e tatticamente"

01:04
DICH LORENZI SU SINNER DICH

Paolo Lorenzi: "L'inizio del secondo set è stata la chiave della partita per Sinner"

00:26
DICH CANE' SU SINNER 13/7 DICH

Canè: "Alla grande, cancellate le paure del Roland Garros"

01:55
DICH VAGNOZZI SU SINNER 13/7 DICH

Vagnozzi: "Serata speciale, è la prima volta che ho pianto nel box..."

01:11
DICH BINAGHI SU POLEMICHE 13/7 DICH

Binaghi: "Successo da gestire, se ci lasciano lavorare. Non tutti intorno sono contenti, ci sono invidie"

01:20
DICH BINAGHI SU TENNISTI ITALIANI 13/7 DICH

Binaghi: "Un grazie a Fognini, ora dobbiamo recuperare al più presto Berrettini"

00:59
DICH COBOLLI SU SINNER DICH

Cobolli su Sinner: "Orgogliosi di quello che sta facendo, è stato grande"

02:32
DICH BINAGHI SU SINNER 13/7 DICH

Binaghi su Sinner: "Coronamento di un ciclo, siamo in un'altra dimensione"

02:32
OTO SONEGO A WIMBLEDON 29/6 DICH

Sonego: "Qui ho bellissimi ricordi, arrivo carico e motivato"

04:00
DICH BERRETTINI DA WIMBLEDON 29/6 DICH

Berrettini: "Wimbledon speciale, quando sto bene posso combattere con tutti"

00:53
DICH BRONZETTI DA WIMBLEDON DICH

Bronzetti: "Vorrei vincere almeno un match"

I più visti di Tennis

Us Open, lite Townsend-Ostapenko: "Maleducata, ti aspetto fuori dagli Stati Uniti"

Sinner in scioltezza al secondo turno, distrutto Kopriva in meno di due ore

Jannik: "Sono contento di stare di nuovo bene, ora vedremo cosa succederà"

Alcaraz è un cannibale: niente da fare per Bellucci, ora c'è Darderi. Avanza la Paolini

Inarrestabile Sinner: spazza via anche Popyrin e va al terzo turno

Tutto facile per Musetti, Cobolli vince al super tie-break: sarà derby italiano a New York

Notizie del giorno
Vedi tutti
22:04
Lazio, Cancellieri: "Dopo Como c'è voglia di riscatto"
22:03
Paolini, addio America: fuori al terzo turno contro Vondrousova
21:49
Cremonese: esordio in Serie A per Floriani Mussolini: "Un sogno"
21:46
Sindaco: "Pisa-Roma all'Arena Garibaldi, è agibile"
21:35
Nuova vita per Federico Barba: va a giocare in Indonesia