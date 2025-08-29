Tennis, Us Open: Paolini eliminata al terzo turno

Jasmine viene sconfitta col punteggio di 7-6, 6-1
Prosegue la giornata nera del tennis italiano, che vede uscire anche Jasmine Paolini. La numero sette del seeding Wta viene eliminata nel terzo turno degli Us Open al femminile, mancando così gli ottavi di finale. Dopo aver combattuto con Marketa Vondrousova nel primo set, la nostra portacolori crolla e cede definitivamente nel secondo: ufficiale dunque l'eliminazione col punteggio di 7-6, 6-1, dopo 1h26' di gioco.
Sfumano definitivamente le chances italiane nell'edizione femminile degli Us Open, con l'eliminazione di Jasmine Paolini (7) nel terzo turno. L'azzurra viene infatti sconfitta in due set da Marketa Vondrousova, vincitrice nel 2023 a Wimbledon, col punteggio di 7-6, 6-1. La nostra portacolori inizia bene il primo set, reggendo sia il ritmo che l'intensità dei colpi della rivale, e tiene a lungo il punteggio in parità. Si arriva così al tiebreak, che non è fortunato per Jasmine Paolini: Vondrousova lo vince col punteggio di 7-4 e si porta in vantaggio.
Ci si aspetterebbe una reazione dall'azzurra nel secondo parziale, invece domina la tennista ceca, che vola sul 4-1 e vince il lunghissimo sesto game portandosi a ridosso della vittoria. La chiusura definitiva dei giochi arriva dopo 1h26', col punteggio di 7-6, 6-1: termina dunque qui l'avventura italiana negli Us Open al femminile. Vondrousova vola agli ottavi e sfiderà Rybakina (9), che ha sconfitto nettamente Emma Raducanu (6-1, 6-2).
