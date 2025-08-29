Tennis, Us Open: tutto facile per Alcaraz, Darderi demolito in tre set

Darderi soffre il ritmo e la qualità dell'avversario nel primissimo set, che lo vede conquistare solo due game e rincorrere costantemente un Alcaraz in controllo. Il 6-2 risveglia però l'azzurro, che si gioca il tutto per tutto nel secondo parziale col servizio e una buona varietà di colpi. Si rimane a lungo sul punteggio di parità, poi Alcaraz spezza l'equilibrio: è 6-4 e il match, ormai, è indirizzato.