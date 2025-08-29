Tennis, Us Open: tutto facile per Alcaraz, Darderi demolito in tre set

Lo spagnolo vola agli ottavi (6-2, 6-4, 6-0)
© Getty Images
Si interrompe al terzo turno e contro Carlos Alcaraz (2) la corsa di Luciano Darderi, testa di serie numero 32 degli Us Open. L'azzurro prova a giocarsi il tutto per tutto nel secondo set, ma deve arrendersi a un avversario dominante e ingiocabile, che chiude la sfida dopo 1h44': punteggio di 6-2, 6-4, 6-0 a favore dello spagnolo, che vince agevolmente e se la vedrà ora con il francese Rinderknech negli ottavi di finale.
Luciano Darderi (32) dà tutto ciò che ha, ma non può fare nulla contro una delle migliori versioni stagionali di Carlos Alcaraz (2). Lo spagnolo è arrivato agli Us Open in forma smagliante e sembra semplicemente ingiocabile in questi primissimi turni sul cemento di Flushing Meadows: bastano 1h44' e tre set (6-2, 6-4, 6-0) per chiudere i giochi.
Darderi soffre il ritmo e la qualità dell'avversario nel primissimo set, che lo vede conquistare solo due game e rincorrere costantemente un Alcaraz in controllo. Il 6-2 risveglia però l'azzurro, che si gioca il tutto per tutto nel secondo parziale col servizio e una buona varietà di colpi. Si rimane a lungo sul punteggio di parità, poi Alcaraz spezza l'equilibrio: è 6-4 e il match, ormai, è indirizzato.
Non c'è resistenza infatti nel terzo e ultimo set, che vede uno sconsolato Darderi deporre le armi col 6-0 finale e cedere dopo 1h44'. Avanti anche Jiri Lehecka (20), che interrompe il sogno del belga Collignon con un triplo 6-4.
