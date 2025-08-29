Logo SportMediaset
In evidenza
Mondiale per Club 2025Caso scommesseInchiesta CurveNapoli Scudetto 2025

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Tennis
US OPEN

Tennis, Us Open: tutto facile per Alcaraz, Darderi demolito in tre set

Lo spagnolo vola agli ottavi (6-2, 6-4, 6-0)

29 Ago 2025 - 19:54
© Getty Images

© Getty Images

Si interrompe al terzo turno e contro Carlos Alcaraz (2) la corsa di Luciano Darderi, testa di serie numero 32 degli Us Open. L'azzurro prova a giocarsi il tutto per tutto nel secondo set, ma deve arrendersi a un avversario dominante e ingiocabile, che chiude la sfida dopo 1h44': punteggio di 6-2, 6-4, 6-0 a favore dello spagnolo, che vince agevolmente e se la vedrà ora con il francese Rinderknech negli ottavi di finale.

Luciano Darderi (32) dà tutto ciò che ha, ma non può fare nulla contro una delle migliori versioni stagionali di Carlos Alcaraz (2). Lo spagnolo è arrivato agli Us Open in forma smagliante e sembra semplicemente ingiocabile in questi primissimi turni sul cemento di Flushing Meadows: bastano 1h44' e tre set (6-2, 6-4, 6-0) per chiudere i giochi.

Darderi soffre il ritmo e la qualità dell'avversario nel primissimo set, che lo vede conquistare solo due game e rincorrere costantemente un Alcaraz in controllo. Il 6-2 risveglia però l'azzurro, che si gioca il tutto per tutto nel secondo parziale col servizio e una buona varietà di colpi. Si rimane a lungo sul punteggio di parità, poi Alcaraz spezza l'equilibrio: è 6-4 e il match, ormai, è indirizzato.

Non c'è resistenza infatti nel terzo e ultimo set, che vede uno sconsolato Darderi deporre le armi col 6-0 finale e cedere dopo 1h44'. Avanti anche Jiri Lehecka (20), che interrompe il sogno del belga Collignon con un triplo 6-4. 

alcaraz
darderi
us open
tennis

Commenti (0)

Disclaimer
Inizia la discussione
0/300 caratteri

Ultimi video

00:53
DICH BRONZETTI DA WIMBLEDON DICH

Bronzetti: "Vorrei vincere almeno un match"

00:57
MCH MEDVEDEV SPACCA TUTTO 25/8 MCH

Caos Medvedev: litiga con arbitro, aizza il pubblico ma poi perde e sfascia la racchetta

01:43
tennis

Musetti e Cobolli si fanno benedire verso gli Us Open 2025

05:00
DICH BINAGHI SU ATP FINALS 17/7 DICH

Binaghi: "Difficile pensare di poter fare meglio le Finals di Torino. Abbiamo vinto tutto, ma non mollo"

02:01
DICH JANNIK SINNER POST WIMBLEDON 13/7 DICH

Sinner: "Che emozione vedere i miei genitori e il mio team sul centrale"

01:24
DICH SANTOPADRE SU SINNER DICH

Santopadre: "Ha saputo reagire alla sconfitta di Parigi mentalmente e tatticamente"

01:04
DICH LORENZI SU SINNER DICH

Paolo Lorenzi: "L'inizio del secondo set è stata la chiave della partita per Sinner"

00:26
DICH CANE' SU SINNER 13/7 DICH

Canè: "Alla grande, cancellate le paure del Roland Garros"

01:55
DICH VAGNOZZI SU SINNER 13/7 DICH

Vagnozzi: "Serata speciale, è la prima volta che ho pianto nel box..."

01:11
DICH BINAGHI SU POLEMICHE 13/7 DICH

Binaghi: "Successo da gestire, se ci lasciano lavorare. Non tutti intorno sono contenti, ci sono invidie"

01:20
DICH BINAGHI SU TENNISTI ITALIANI 13/7 DICH

Binaghi: "Un grazie a Fognini, ora dobbiamo recuperare al più presto Berrettini"

00:59
DICH COBOLLI SU SINNER DICH

Cobolli su Sinner: "Orgogliosi di quello che sta facendo, è stato grande"

02:32
DICH BINAGHI SU SINNER 13/7 DICH

Binaghi su Sinner: "Coronamento di un ciclo, siamo in un'altra dimensione"

02:32
OTO SONEGO A WIMBLEDON 29/6 DICH

Sonego: "Qui ho bellissimi ricordi, arrivo carico e motivato"

04:00
DICH BERRETTINI DA WIMBLEDON 29/6 DICH

Berrettini: "Wimbledon speciale, quando sto bene posso combattere con tutti"

00:53
DICH BRONZETTI DA WIMBLEDON DICH

Bronzetti: "Vorrei vincere almeno un match"

I più visti di Tennis

Us Open, lite Townsend-Ostapenko: "Maleducata, ti aspetto fuori dagli Stati Uniti"

Sinner in scioltezza al secondo turno, distrutto Kopriva in meno di due ore

Jannik: "Sono contento di stare di nuovo bene, ora vedremo cosa succederà"

Alcaraz è un cannibale: niente da fare per Bellucci, ora c'è Darderi. Avanza la Paolini

Inarrestabile Sinner: spazza via anche Popyrin e va al terzo turno

Tutto facile per Musetti, Cobolli vince al super tie-break: sarà derby italiano a New York

Notizie del giorno
Vedi tutti
19:56
Hamilton: "Costanti sul passo gara". Leclerc: "Giornata difficile, siamo lontani"
19:54
Tutto facile per Alcaraz: Darderi lotta, ma viene demolito in tre set
19:38
Norris: "Avversari un po' troppo vicini". Alonso: "Ce la giochiamo con Mercedes e Ferrari"
19:30
Anche il Besiktas esonera l'allenatore, via Solskjaer
19:27
Altro colpo del Como: in arrivo Diego Carlos