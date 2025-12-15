Bosman, 30 anni dopo: "Sentenza una benedizione, ma non per me: Rabiot uno dei pochi ad aiutarmi"

Bosman spera che il libro possa raccontare la sua storia ai giocatori che, per la maggior parte, oggi non la conoscono: "Sì, è bene diffonderla e dire loro: questo è ciò che questo signore ti ha dato". Adrien Rabiot è uno dei pochi che lo hanno aiutato: "E' L'unico, sì. Sua madre mi chiamò una sera, quando Adrien era del Psg. Mi disse 'vogliamo fare qualcosa per te, perché vediamo la lotta che hai dovuto affrontare'. La ringraziai, le dissi che era gentile da parte sua e mi chiese i miei dati bancari. Mi richiamò qualche giorno dopo per chiedermi se avessi controllato il mio conto. Fu allora che vidi che mi aveva trasferito 10.000 euro".