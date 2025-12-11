Incontri Jannik Sinner e Kimi Antonelli: ecco il giro veloce a Yas Marina

Glielo aveva promesso: alla prima occasione lo avrebbe portato con sé su un circuito di Formula 1. Detto fatto. Kimi Antonelli ha approfittato dell'ultimo Gran Premio dell'anno ad Abu Dhabi per "accompagnare" Jannik Sinner durante un giro veloce organizzato da F1, Mercedes e Pirelli. Il tennista italiano appare molto entusiasta e interessato alla sessione di guida, come se volesse capire - e imparare - il modo corretto per affrontare le curve e disegnare traiettorie ad alta velocità. Sembra che tra i due si sia creata una buona intesa. Magari il prossimo appuntamento sarà su un campo da tennis