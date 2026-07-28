Tennis, a ottobre torna il Six Kings Slam: presenti Sinner, Alcaraz e Djokovic

© foto 'chi'
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Torna il Six Kings Slam, l'attesissimo evento tennistico che riunisce i più grandi nomi del tennis maschile mondiale, in programma il 21, 22 e 24 ottobre a Riyadh. Insieme al campione in carica Jannik Sinner scenderanno in campo Carlos Alcaraz, Novak Djokovic, Alexander Zverev, Taylor Fritz e il debuttante Alex de Minaur, per tre giornate di grande tennis durante la Riyadh Season. Dopo il successo della prima edizione, nel 2025 il Six Kings Slam ha visto Jannik Sinner difendere con successo il suo titolo battendo Carlos Alcaraz in finale per il secondo anno di fila, in un torneo che ha visto in campo anche Novak Djokovic, Alexander Zverev, Taylor Fritz e Stefanos Tsitsipas.
Jannik Sinner afferma: "Sono contento di tornare a Riyadh al Six Kings Slam per difendere nuovamente il mio titolo. È un grande evento con un'atmosfera incredibile, non vedo l'ora di scendere in campo a ottobre". Carlos Alcaraz afferma: "Sono entusiasta di ritornare a Riyadh per un altro Six Kings Slam. L'atmosfera è sempre incredibile ed è un privilegio prendere parte a un evento così unico, insieme ad alcuni dei giocatori migliori del mondo". Novak Djokovic afferma: "Riyadh mi ha sempre riservato un'accoglienza straordinaria ed è fantastico tornare ancora una volta. Il Six Kings Slam è diventato un appuntamento speciale nel calendario tennistico e non vedo l'ora di scendere in campo davanti ai tifosi questo ottobre". Taylor Fritz afferma: "Non vedo l'ora di tornare al Six Kings Slam dopo la splendida esperienza dello scorso anno. È un evento straordinario e sono entusiasta di poter competere ancora una volta a Riyadh contro i migliori giocatori del mondo". Alexander Zverev afferma: "È un piacere tornare a Riyadh per un'altra edizione del Six Kings Slam. L'evento continua a crescere anno dopo anno e sono entusiasta di prendere parte a un'altra straordinaria edizione". Alex de Minaur afferma: "Sono entusiasta di fare il mio debutto al Six Kings Slam quest'anno. Ho sentito grandi cose su questo evento e non vedo l'ora di vivermi l'atmosfera e di scendere in campo a Riyadh per la prima volta".