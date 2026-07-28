Tennis, a ottobre torna il Six Kings Slam: presenti Sinner, Alcaraz e Djokovic

Jannik Sinner afferma: "Sono contento di tornare a Riyadh al Six Kings Slam per difendere nuovamente il mio titolo. È un grande evento con un'atmosfera incredibile, non vedo l'ora di scendere in campo a ottobre". Carlos Alcaraz afferma: "Sono entusiasta di ritornare a Riyadh per un altro Six Kings Slam. L'atmosfera è sempre incredibile ed è un privilegio prendere parte a un evento così unico, insieme ad alcuni dei giocatori migliori del mondo". Novak Djokovic afferma: "Riyadh mi ha sempre riservato un'accoglienza straordinaria ed è fantastico tornare ancora una volta. Il Six Kings Slam è diventato un appuntamento speciale nel calendario tennistico e non vedo l'ora di scendere in campo davanti ai tifosi questo ottobre". Taylor Fritz afferma: "Non vedo l'ora di tornare al Six Kings Slam dopo la splendida esperienza dello scorso anno. È un evento straordinario e sono entusiasta di poter competere ancora una volta a Riyadh contro i migliori giocatori del mondo". Alexander Zverev afferma: "È un piacere tornare a Riyadh per un'altra edizione del Six Kings Slam. L'evento continua a crescere anno dopo anno e sono entusiasta di prendere parte a un'altra straordinaria edizione". Alex de Minaur afferma: "Sono entusiasta di fare il mio debutto al Six Kings Slam quest'anno. Ho sentito grandi cose su questo evento e non vedo l'ora di vivermi l'atmosfera e di scendere in campo a Riyadh per la prima volta".