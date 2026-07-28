tennis

Tennis, a ottobre torna il Six Kings Slam: presenti Sinner, Alcaraz e Djokovic

Il tennista azzurro sarà chiamato a difendere il titolo conquistato lo scorso anno in finale contro Carlos Alcaraz 

28 Lug 2026 - 19:52
SeguiLogo SportMediasetsuSeguici su
1 di 6
© foto 'chi'
© foto 'chi'
© foto 'chi'

© foto 'chi'

© foto 'chi'

Torna il Six Kings Slam, l'attesissimo evento tennistico che riunisce i più grandi nomi del tennis maschile mondiale, in programma il 21, 22 e 24 ottobre a Riyadh. Insieme al campione in carica Jannik Sinner scenderanno in campo Carlos Alcaraz, Novak Djokovic, Alexander Zverev, Taylor Fritz e il debuttante Alex de Minaur, per tre giornate di grande tennis durante la Riyadh Season. Dopo il successo della prima edizione, nel 2025 il Six Kings Slam ha visto Jannik Sinner difendere con successo il suo titolo battendo Carlos Alcaraz in finale per il secondo anno di fila, in un torneo che ha visto in campo anche Novak Djokovic, Alexander Zverev, Taylor Fritz e Stefanos Tsitsipas. 

Leggi anche

Vagnozzi, musica e parole su Jannik Sinner: "Lavoratore pauroso, ha mentalità innata e voglia di imparare"

Jannik Sinner afferma: "Sono contento di tornare a Riyadh al Six Kings Slam per difendere nuovamente il mio titolo. È un grande evento con un'atmosfera incredibile, non vedo l'ora di scendere in campo a ottobre". Carlos Alcaraz afferma: "Sono entusiasta di ritornare a Riyadh per un altro Six Kings Slam. L'atmosfera è sempre incredibile ed è un privilegio prendere parte a un evento così unico, insieme ad alcuni dei giocatori migliori del mondo". Novak Djokovic afferma: "Riyadh mi ha sempre riservato un'accoglienza straordinaria ed è fantastico tornare ancora una volta. Il Six Kings Slam è diventato un appuntamento speciale nel calendario tennistico e non vedo l'ora di scendere in campo davanti ai tifosi questo ottobre". Taylor Fritz afferma: "Non vedo l'ora di tornare al Six Kings Slam dopo la splendida esperienza dello scorso anno. È un evento straordinario e sono entusiasta di poter competere ancora una volta a Riyadh contro i migliori giocatori del mondo". Alexander Zverev afferma: "È un piacere tornare a Riyadh per un'altra edizione del Six Kings Slam. L'evento continua a crescere anno dopo anno e sono entusiasta di prendere parte a un'altra straordinaria edizione". Alex de Minaur afferma: "Sono entusiasta di fare il mio debutto al Six Kings Slam quest'anno. Ho sentito grandi cose su questo evento e non vedo l'ora di vivermi l'atmosfera e di scendere in campo a Riyadh per la prima volta".

tennis
jannik sinner
carlos alcaraz
novak djokovic
six kings slam

Tennis

01:18
MCH COBOLLI KO AD HALLE VS TIAFOE MCH

Cobolli scivola sull'erba: subito fuori ad Halle

00:24
13 MCH BERRETTINI E PEGGY GOU IBIZA DC10 21/07 MCH

Berrettini scatenato a Ibiza in consolle con Peggy Gou

02:04
4 mesi alle Atp Finals

4 mesi alle Atp Finals

00:37
MCH PONTE PININFARINA SKYWALK ATP FINALS TORINO 17/07 MCH

ATP Finals, guarda il nuovo ponte Skywalk: una camminata da sogno

02:32
DICH BINAGHI OTO DICH

Binaghi: "Le Atp Finals restano a Torino, a Sinner farei fare pure il 9 dell'Italia"

05:07
DICH BINAGHI DICH

Binaghi: "Con Sinner ci divertiremo per i prossimi 10 anni"

02:57
Ecco le possibili insidie per il secondo Wimbledon di fila di Sinner

Ecco le possibili insidie per il secondo Wimbledon di fila di Sinner

01:20
Sinner, tutto facile

Sinner, tutto facile

01:08
MCH SINNER RESTITUISCE TROFEO WIMBLEDON MCH

Sinner restituisce il trofeo di Wimbledon: "Magari solo per qualche settimana"

01:29
Wimbledon, il primo turno

Wimbledon, il primo turno: ecco l'avversario di Sinner

01:33
Il ritorno di Sinner

Il ritorno di Sinner

01:07
Sinner verso Wimbledon

Sinner, caccia del bis a Wimbledon

00:51
MCH BELLUCCI SCONFITTO DA COLLIGNON AL TORNEO DI HALLE MCH

Bellucci fa una volée alla Becker, poi si sfoga con le sue scarpe

01:35
Il cerotto di Sinner

Il cerotto di Sinner

02:41
MCH BELLUCCI BATTE BUBLIK AD HALLE MCH

Mattia Bellucci inizia bene ad Halle: 7-6, 6-1 ad Alexander Bublik

01:18
MCH COBOLLI KO AD HALLE VS TIAFOE MCH

Cobolli scivola sull'erba: subito fuori ad Halle

I più visti di Tennis

Vagnozzi, musica e parole su Jannik Sinner: "Lavoratore pauroso, ha mentalità innata e voglia di imparare"

Jannik Sinner

Sinner, i motivi del no a Montreal. Ma in Canada non l'hanno presa bene...

Sinner e Laila, vacanza in Sardegna tra passione e complicità. LE FOTO

Dominic Thiem riparte... dal calcio! L'ex tennista giocherà in ottava serie austriaca

13 MCH BERRETTINI E PEGGY GOU IBIZA DC10 21/07 MCH

Berrettini scatenato a Ibiza in consolle con Peggy Gou

Sinner: "Spero di essere ricordato per la persona che sono e per i valori che mi hanno trasmesso i miei genitori"

Notizie del giorno
Vedi tutti
Giovanni Malagò
22:00
Malagò: "Mancini migliore ct, Ranieri sarà direttore tecnico. Con Maldini addio senza polemica"
21:59
Nba, Draymond Green rinnova fino al 2027 con i Golden State Warriors
Zidane: "Allenare la Francia un sogno che si avvera"
21:45
Zidane: "Allenare la Francia un sogno che si avvera"
21:42
Perugia, verso accordo con gruppo Arenacuri per cessione club
21:35
Caos Palermo, società contro il Comune per la ristrutturazione del Barbera: stop al progetto, Euro32 a rischio