Como, Fabregas: "Mi piace Mancini, vuole bene dell'Italia e l'aiuteremo"

28 Lug 2026 - 19:45
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"Mancini nuovo ct della Nazionale? A me è sempre piaciuto molto. Ho parlato con lui un paio di volte, mi è sembrata una persona onesta e vincente, nella sua carriera ha vinto tanti trofei giocando un buon calcio". Così l'allenatore del Como Cesc Fabregas commenta la nomina di Roberto Mancini a ct dell'Italia. "L'Italia dell'Europeo mi piaceva tantissimo, ormai mi sento un po' italiano e proviamo sempre ad aiutare la Nazionale", ha aggiunto parlando in conferenza stampa. "Della questione Arabia non mi importa, è una persona competente e mi sembra che voglia il bene dell'Italia se è tornato: mi basta questo", ha concluso Fabregas.

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