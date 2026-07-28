Como, Fabregas: "Mi piace Mancini, vuole bene dell'Italia e l'aiuteremo"

"Mancini nuovo ct della Nazionale? A me è sempre piaciuto molto. Ho parlato con lui un paio di volte, mi è sembrata una persona onesta e vincente, nella sua carriera ha vinto tanti trofei giocando un buon calcio". Così l'allenatore del Como Cesc Fabregas commenta la nomina di Roberto Mancini a ct dell'Italia. "L'Italia dell'Europeo mi piaceva tantissimo, ormai mi sento un po' italiano e proviamo sempre ad aiutare la Nazionale", ha aggiunto parlando in conferenza stampa. "Della questione Arabia non mi importa, è una persona competente e mi sembra che voglia il bene dell'Italia se è tornato: mi basta questo", ha concluso Fabregas.