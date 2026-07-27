Simone Vagnozzi, musica e parole su Jannik Sinner: "Lavoratore pauroso, ha mentalità innata e voglia di imparare"

Simone Vagnozzi, allenatore di Jannik Sinner, ha rilasciato una intervista a Walter Veltroni per il Corriere della Sera in cui ha parlato del n.1 al mondo, della sua attitudine mentale e del suo volersi costantemente migliorare. Tanti i temi toccati, da quelli puramente tecnici a quelli emotivi: "È un lavoratore pauroso. La sua più grande qualità è volere al fianco persone che gli dicano quello che lui non vuole sentirsi dire. Tutto parte dall'attitudine e dalla voglia di migliorarsi: devi trovare il coraggio di sbagliare, anche di fallire. Jannik ha una base di forza mentale rilevante, noi l'abbiamo solo moltiplicata". Sempre secondo Vagnozzi, Sinner "ha doti innate. Non si diventa puledri se si è ronzini. Ora si nota che lui sa fare ace nei momenti importanti, ma perché questo accada ti devi sentire sicuro del tuo colpo perché ci hai lavorato ore e ore allenamento".