Tennis, Roland Garros: storico Musetti, è in semifinale

Uno splendido Lorenzo Musetti travolge Frances Tiafoe e vola in semifinale per la prima volta in carriera al Roland Garros, ma per la seconda in uno Slam, visto che aveva ottenuto questo risultato anche a Wimbledon. Poco meno di tre ore di gioco per il toscano, che batte l'americano capace di rimandare soltanto un verdetto che sembrava scritto. Finisce 6-2, 4-6, 7-5, 6-2 per il numero 7 al Mondo, che di fatto gioca al di sotto del suo livello solo nel secondo parziale. L'inizio è ottimo: l'italiano va subito sul 3-0 e annulla la palla break del possibile 4-3 allo statunitense, poi si prende di nuovo il servizio e chiude sul 6-2.



Musetti incassa un solo break: sull'1-1 nel secondo set, con Tiafoe che successivamente cancella tre palle del possibile 2-2 garantendosi il vantaggio che lo porta a pareggiare i conti (1-1) per quanto riguarda i parziali. Da qui in poi, il classe 2002 è infallibile: una sola palla break ottenuta e sfruttata nel terzo set (7-5), subito 3-0 nel corso del quarto. L'americano non riesce a replicare e al massimo arriva a cancellare due match point, ma l'ennesimo break è inevitabile: dopo 2 ore e 47 minuti di gioco, finisce 6-2, 4-6, 7-5, 6-2 per Musetti, che ora attende Paul-Alcaraz per scoprire chi sarà il suo avversario in semifinale. Ma a prescindere da questo, Musetti si regala un'altra semifinale e un'altra pietra miliare nella sua carriera.