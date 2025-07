Tennis, Luciano Darderi conquista l’Atp di Umago

Una finale a senso unico: Luciano Darderi conquista il torneo di Umago, categoria 250 Atp, trionfando con un netto doppio 6-3 sullo spagnolo Carlos Taberner in finale. La sfida inizia con un po’ di ritardo, ma l’italiano parte subito forte e senza intoppi: sul 3-2 in vantaggio (con tutti i servizi mantenuti e senza palle break fino a quel momento) strappa il turno di battuta al suo avversario e scappa via sul 5-2, per poi chiudere senza problemi con il 6-3 dell’1-0. Luciano fa copia e incolla nel secondo set: altro break decisivo e fondamentale sul 2-2, per allungare poi sul 4-2. Lo spagnolo non riesce a costruirsi chance per riportare il parziale in equilibrio, con l’azzurro che invece accelera: secondo break della partita (terzo dell’incontro) sul 5-3, per chiudere i conti e ipotecare il titolo con il secondo 6-3. Quarto successo in carriera per Darderi, che vince il quarto torneo 250 (dopo Cordoba nel 2024 e Marrakech e Bastad in questo 2025).