Naldi sibillino dopo il ritorno di Ferrara nello staff di Sinner: "Dirò tutto quando sarà il momento"

Una situazione che aveva coinvolto anche il preparatore atletico che, a distanza di quasi un anno, torna nello staff di Sinner come se nulla fosse lasciando l'amaro in bocca a Naldi: "Ecco, ci risiamo. Ora ricomincia l’incubo, come nell’estate scorsa - ha spiegato a La Repubblica il fisioterapista bolognese facendo riferimento ai numerosi messaggi ricevuti -. E io non ho alcune intenzione di commentare. È una storia che mi ha amareggiato troppo, ha danneggiato la mia immagine. Quando sarà il momento opportuno parleremo di tutto con calma".