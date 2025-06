Roland Garros, Musetti: "Con Tiafoe una battaglia, dedico la vittoria alla mia famiglia"

"Ho ottenuto i miei migliori risultati negli ultimi 12 mesi? Credo sia un po' il processo di crescita, non solo in campo ma ancora di più fuori - ha spiegato il tennista azzurro - Lo scorso anno sono diventato papà, questo mi ha reso più responsabile. Adesso approccio le cose in maniera più professionale, non solo durante le partite ma nella routine quotidiana, quando mi alleno e anche nel tempo libero. Mi godo i momenti con la mia famiglia, anche se non sono fisicamente qui con me sono sempre nel mio cuore. Questa vittoria è anche per loro. Il segreto della mia eleganza in campo? Siamo italiani, siamo eleganti", ha concluso scherzando Musetti.