Tennis, Roland Garros: Alcaraz domina Paul, è in semifinale contro Musetti

Sarà ancora una volta Musetti contro Alcaraz, nemmeno un mese dopo Roma. Stavolta, la terra rossa che farà da arena a questo scontro è quella di Parigi, con lo spagnolo campione in carica e inevitabilmente favorito, e non solo per il successo agli Internazionali d'Italia contro il toscano. Il detentore del titolo, infatti, si dimostra a tratti ingiocabile, soprattutto nella prima metà dell'incontro. Nei primi due set, lascia un solo game a Tommy Paul, che pure ci mette del suo regalando sette palle break nel primo parziale. Carlos ne sfrutta tre e chiude con un clamoroso 6-0, e nel secondo non va tanto meglio per lo statunitense, visto che Alcaraz concede un turno in battuta, poi è devastante: altri due break e 2-0 nel conto dei set, con la sensazione che il terzo sia l'ultimo da giocare.



Al rientro sulla terra rossa, infatti, lo scenario non cambia, con Paul che riesce solo a difendere quattro palle break in apertura. Il massimo che riesce a fare è resistere fino al 4-4, poi Alcaraz si prende l'ultimo e decisivo break. Finisce 6-0, 6-1, 6-4 e due sono i dati sorprendenti: l'iberico non solo non perde mai il servizio, ma non concede nemmeno una palla break e i game con lui in battuta non finiscono neanche ai vantaggi. Musetti, insomma, è chiamato ad una vera e propria impresa, quasi a un miracolo: davanti c'è il più forte di quest'era sulla terra rossa, un avversario ai limiti dell'insormontabile. Il toscano (e Sinner) sono avvisati.



