Sinner ritorna con Ferrara e Kyrgios torna a pungere: "Siamo stati ingannati, signore e signori".

La decisione di Jannik Sinner di tornare a collaborare con Umberto Ferrara, il preparatore atletico con cui si era separato dopo il caso Clostebol, è arrivata come un fulmine a ciel sereno e ha ridato fiato al suo più grande detrattore, Nick Kyrgios. Il tennista australiano, tornato in campo (e subito eliminato) lunedì in doppio con Gael Monfils al torneo di Washington, ha affidato a X l'ultimo degli attacchi al numero 1 al mondo. "È tornato con lo stesso dottore, siamo stati ingannati signore e signori" il commento al vetriolo.