Vagnozzi: "Sinner vuole sempre migliorarsi. Cahill? Saremo tutti felici se rimarrà nel team"

Simone Vagnozzi, il coach che insieme a Darren Cahill è il segreto della grande ascesa di Jannik Sinner, ha rilasciato un'intervista ai microfoni di Atp, raccontando i segreti del numero 1 al mondo, le qualità del grande rivale Carlos Alcaraz e gli obiettivi del team, che da qualche giorno ha riabbracciato Umberto Ferrara. "Jannik è un ragazzo molto calmo e maturo per la sua età, sa esattamente cosa vuole ottenere nella vita e dà sempre il massimo - ha spiegato l'allenatore marchigiano -. Se ha un segreto? Sì, l'incessante desiderio di migliorarsi, di non essere mai soddisfatto. Se non ce l'avesse, trovare la motivazione quotidiana per allenarsi sarebbe difficile. È fondamentale che il giocatore studi anche per conto proprio, è un modo per visualizzare la partita in anticipo". Poi sul Sinner fuori dal campo: "È anche un ragazzo di 23 anni divertente e geniale, molto giocoso. È una persona piacevole da avere accanto".