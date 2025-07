Milan, l'alleato Jashari e il sogno Vlahovic: Allegri aspetta i rinforzi

Decisamente più lunga la strada che potrebbe portare a Dusan Vlahovic. Qui i pezzi del puzzle da incastrare sono molti di più e la trattativa, di conseguenza, è decisamente più complicata. Il punto di contatto, che è poi anche la base del possibile affare, è soltanto uno: il Milan cerca un centravanti e il serbo non dispiace ad Allegri, la Juve ha bisogno di liberarsene perché l'ingaggio da 12 milioni non è sostenibile. Trovare la quadra, in una situazione del genere, sembrerebbe conveniente per tutti, ma all'interno di questo discorso vanno definiti costo del cartellino - che il Milan valuta poco più di 10 milioni - e l'ingaggio di Vlahovic, per cui i rossoneri non vogliono e non possono superare quota sette. Quindi, per mandare tutto a dama, serve uno sforzo importante delle parti. Della Juve e di Vlahovic. Ci vorrà del tempo e si lavorerà per provare a chiudere, ma senza lasciarsi prendere da inutili ansie. Non dovesse andare in porto, il Milan cercherà altrove e la Juve proverà a risolvere la questione Vlahovic in altro modo.



Detto di Jashari e Vlahovic, resta calda la pista che porta a Guela Doué per il ruolo di esterno destro. Anche in questo caso Igli Tare ha aumentato l'offerta per lo Strasburgo fino a 23 milioni di euro, senza però accontentare ancora il club francese che vorrebbe una trentina di milioni. Decisamente troppi. Le uscite di casa Milan potrebbero aiutare, ma non convinceranno la dirigenza rossonera a fare pazzie. A proposito di uscite: Emerson Royal è ufficiale al Flamengo da ieri, Colombo è atteso dalle visite con il Genoa in giornata, Bennacer è pronto a trasferirsi in Arabia (anche se il Marsiglia sta provando a rilanciare). La rosa resta da sfoltire e si continuerà a lavorare in questo senso. Il possibile tesoretto, d'altronde, aiuterebbe molto a muoversi in entrata.