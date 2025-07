Napoli, vertice di mercato tra Conte e AdL: Janlu e Ndoye nel mirino, ma senza fare follie

E le alternative ci sono: per l'esterno alto Federico Chiesa resta un nome possibile e caldo. Il Liverpool dovrebbe alla fine decidere di lasciarlo partire e, attorno a Ferragosto, potrebbe anche abbassare le pretese sul cartellino partecipando magari a coprire una parte del ricco ingaggio. Attenzione però: come detto nei giorni scorsi, se l'Atalanta dovesse far partire Ademola Lookman, l'ex Juve sarebbe il primo obiettivo dei bergamaschi. Oltre a Chiesa, scrive Pino Taormina sul Mattino, potrebbe tornare di moda Garnacho, già inseguito lo scorso gennaio. La sua stagione al Manchester United è stata tutto fuorché positiva, motivo per cui il suo addio ai Red Devils resta piuttosto probabile. Solo qualche mese fa la richiesta fu molto alta, adesso le pretese potrebbero ridimensionarsi parecchio anche se, sempre in Premier, al giocatore sembrerebbe interessato il Chelsea. Sterling, che a Conte piacerebbe molto, ha un ingaggio al momento insostenibile e il City non sembrerebbe disposto ad aiutare il Napoli pagandone una parte. Il che, chiaramente, congela la possibile operazione.



Se quindi per l'esterno alto non mancano alternative, dietro andrebbe ancora individuato un profilo da "accoppiare" a Janlu. Ma c'è ancora tempo: il mercato del Napoli è già stato sontuoso, e molto costoso (circa 120 milioni), così. Ora non resta che completarlo.