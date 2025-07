Scherma, Mondiali: Italia ai quarti nella sciabola maschile a squadre

Archiviato il programma delle gare individuali, la settima giornata del Campionato del Mondo di scherma di Tbilisi 2025 assegna i titoli a squadre di sciabola maschile e fioretto femminile. Il team degli sciabolatori azzurri, composto da Luca Curatoli, Michele Gallo, Matteo Neri e Pietro Torre, dopo il vittorioso esordio di ieri nei sedicesimi di finale contro la Thailandia per 45-29, oggi negli ottavi ha superato con il risultato di 45-39 la Germania con una bella prova di personalità. Nei quarti ora c'è la Polonia. L'Italia delle fiorettiste, con Arianna Errigo, Martina Favaretto, Anna Cristino e Alice Volpi, debutta negli ottavi di finale sfidando la Romania. Le finali per il bronzo e per la medaglia d'oro sono in programma nel pomeriggio italiano.