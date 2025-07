Tennis, Alcaraz nuovo global ambassador di HiPro: che sorpresa per i runner a Madrid

La sua presenza motivazionale ha segnato il lancio delle prime “Progress Sessions” di HiPRO—una nuova iniziativa pensata per ispirare le persone a perseguire la propria crescita personale, che si tratti di indossare le scarpe da corsa per la prima volta o di inseguire obiettivi da professionisti. Carlos sa che avere HiPRO come parte della sua alimentazione gli fornisce le proteine necessarie per supportarlo nel suo percorso, dai servizi mozzafiato ai recuperi inarrestabili.