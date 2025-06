Tennis, Roland Garros: Errani e Paolini volano in finale nel doppio

Vivranno un'altra finalissima nel doppio femminile, Jasmine Paolini e Sara Errani (2), dopo la vittoria negli Internazionali d'Italia e l'atto conclusivo perso l'anno scorso in Francia contro Gauff e Siniakova. Le azzurre dominano il match contro Mirra Andreeva e Diana Shnaider (4), già sconfitte a Roma in semifinale, in un match semplicemente senza storia. Le nostre tenniste piazzano subito il break e lo triplicano nel corso di un primo set dominato, che vede le russe cedere tutti i loro turni di battuta. Sarita e Jasmine chiudono a zero molti dei loro momenti al servizio, per poi prendersi quelli delle rivali ai vantaggi: nettissimo e inevitabile il 6-0. La musica non cambia nel secondo e definitivo set, dove le azzurre concedono solo un game alle rivali. Non c'è semplicemente partita tra Errani-Paolini e le rivali russe, che si arrendono nuovamente sul punteggio di 6-1. La veterana potrà inseguire il bis, dopo aver vinto ieri il doppio misto, Jasmine un grande successo dopo la delusione nell'individuale e l'eliminazione contro Svitolina. Le loro sfidanti saranno la norvegese Ulrikke Eikeri e la giapponese Eri Hozumi, rivelazioni del torneo, che hanno sconfitto nell'altra semifinale Krunic e Danilina: 6-7, 6-3, 7-5 il punteggio dopo un match decisamente più combattuto rispetto a quello del duo italiano. Paolini ed Errani giocheranno la finale da favorite, con tutta la pressione del caso.