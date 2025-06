Roland Garros: Musetti dura due set poi si arrende ad Alcaraz e all'infortunio

Carlos Alcaraz è il primo finalista del Roland Garros 2025 dopo aver battuto Lorenzo Musetti in semifinale. Il sogno del tennista italiano di conquistare l'ultimo atto negli slam per la prima volta svanisce di fronte ai problemi fisici che lo hanno colpito nel finale del terzo set e al livello altissimo dello spagnolo, che domenica proverà a confermarsi campione sulla terra rossa di Parigi. Nel primo e nel secondo parziale i due tennisti si sono sfidati alla pari. Nel primo set Musetti ha strappato il servizio nel decimo e decisivo game mentre nel secondo il ventiduenne di Murcia si è portato avanti di un break in due occasioni, ma è stato recuperato dall'azzurro. Al Tie-brak è partito forte il numero 2 del mondo, che non ha concesso a Musetti chance di recupero. Nel terzo set Alcaraz ha messo la sesta marcia e ha chiuso velocemente non concedendo neanche un game all'avversario. Sul finale del set il toscano si è fatto massaggiare la coscia. Problemi che si sono confermati anche all'inizio del quarto set portandolo a prendere la decisione di ritirarsi al termine del secondo gioco sul risultato di 0-2 per Alcaraz.