Montecarlo, finale da leggenda: Sinner sfida Alcaraz per il trono mondiale

Sinner ha mostrato una versione di sé rasente la perfezione, diventando il decimo italiano a raggiungere l'atto conclusivo nel Principato. La sua marcia verso la quarta finale consecutiva in un Masters 1000 è il frutto di una solidità che non lascia scampo agli avversari, specialmente quando riesce a imporre il proprio ritmo fin dai primi scambi. "Mi sono sentito molto solido fin dall'inizio", ha dichiarato Jannik a caldo, sottolineando come l'approccio aggressivo da fondo campo sia stato la chiave per mandare fuori giri un avversario del calibro di Zverev.