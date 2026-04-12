Champions League: Mariani per Liverpool-PSG. E poi la finale?

L’arbitro italiano Maurizio Mariani è stato designato dalla Uefa per dirigere la sfida di ritorno dei quarti di finale di Champions League tra Liverpool e Paris Saint-Germain, in programma ad Anfield il prossimo 14 aprile. Il fischietto della sezione di Aprilia, reduce da una serie di incarichi di altissimo profilo tra cui Real Madrid-Manchester City e la convocazione ai Mondiali, guiderà una squadra arbitrale interamente italiana composta da Marco Di Bello al Var e Aleandro Di Paolo come Avra. Una nuova prestazione convincente nel tempio del calcio inglese potrebbe candidarlo a una delle tre finali europee di quest'anno, visto che in Europa League e Conference League le speranze di Bologna e Fiorentina sono al lumicino. Insieme a lui scenderanno in campo gli assistenti Bindoni e Tegoni e il quarto uomo Marchett.