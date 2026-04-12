All'asta il mito Schumi: la Vespa della Ferrari 2001 cerca un nuovo proprietario

© Sotheby's
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Il 25 aprile Sotheby's mette all'asta una delle 20 rarissime Vespa ET4 Scuderia Ferrari del 2001 commissionati per Schumacher
Il prossimo 25 aprile 2026, la prestigiosa casa d’aste Sotheby’s metterà all'incanto una rarissima Piaggio Vespa ET4 "Scuderia Ferrari" del 2001, uno dei soli venti esemplari commissionati da Maranello per permettere a Michael Schumacher e al team di muoversi agilmente tra i box durante la stagione che culminò col Mondiale F1.
Lo scooter, che vanta il numero di telaio ZAPM1900001018661 e appena 2.039 chilometri percorsi, rappresenta un legame indissolubile tra due icone del Made in Italy, certificato da un documento d'origine Piaggio che ne attesta la prima immatricolazione a nome di Ferrari S.p.A.
Con una stima d'asta che oscilla tra i 15.000 e i 20.000 euro, questo "semplice scooter" trasformato in leggenda include persino il pass originale per il paddock dell'epoca, offrendo ai collezionisti la possibilità di aggiudicarsi un cimelio che potrebbe essere stato guidato proprio dal "Kaiser" tra una sessione di qualifica e l'altra.